Adult Swin arrive enfin au Canada

La chaîne la plus dépravée s’installe enfin dans nos télés canadiennes.

Depuis le 1er avril, Adult Swim offre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du contenu qui n’était pas disponible au Canada, et bien franchement, nous sommes excités!

Connu pour produire des séries cultes et originales comme Rick & Morty, Robot Chicken, Tim and Eric’s Bedtime Stories et The Eric Andre Show, l’arrivée de Adult Swim fait le bonheur auprès des amateurs d'humour champ gauche canadiens.

Depuis son lancement en 2001, aux États-Unis, la chaîne est classée numéro 1 auprès des 18-34 ans et ce depuis 14 années consécutives.

Ici, la chaîne ACTION passe aux mains d'Adult Swim. Les émissions diffusées sur Cartoon Network et Teletoon at Night seront donc rapatriés sur la nouvelle chaîne.

Vous pouvez syntoniser le 132 et le 732 sur votre terminal Illico ou encore le 334 et le 1334 sur Bell Fibe TV.