Jussie Smollett «furieux et dévasté» d’être suspecté de sa propre attaque

Maintenant suspecté par les policiers d’avoir organisé l’attaque qu’il a subie à Chicago , l’acteur Jussie Smollett s’est dit «furieux et dévasté» qu’on puisse même envisager une telle avenue.

Samedi, la chaîne américaine a rapporté que l’acteur, ouvertement homosexuel et connu pour son rôle dans la série Empire, aurait engagé les deux hommes qui l’ont attaqué en lui lançant des insultes homophobes et racistes.

Les avocats de l’homme ont envoyé à CNN une déclaration tard samedi soir à ce sujet.

«En tant que victime d’un crime haineux qui a pleinement collaboré dans l’enquête policière, Jussie Smollett est furieux et dévasté des récents reportages rapportant que les personnes à l’origine de l’attaque sont des gens qu’il connaît», peut-on y lire. «Il a été encore plus victimisé par les allégations relatant qu’il aurait joué un rôle dans sa propre attaque. Rien n’est plus loin de la vérité et quiconque dit le contraire ne peut être plus loin de la vérité.»

Les avocats de l’acteur ont aussi indiqué attendre des réponses de la police de Chicago, dont des enquêteurs sont à l’origine de la diffusion de ces allégations. Smollett continuera à collaborer avec eux malgré tout, affirment toutefois les hommes de loi.

Deux hommes ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête, mais ont été relâchés par les policiers sans qu’aucune accusation ne soit déposée contre eux en raison de «nouveaux indices».