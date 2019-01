Alexandria Ocasio-Cortez débarque sur une diffusion Twitch de Donkey Kong 64

Le streamer Hbomberguy a fait une diffusion de plus de 50 heures afin d’amasser des dons pour les droits trans avec le soutien de plusieurs personnalités, dont la politicienne Alexandria Ocasio-Cortez.

HBomberguy (Harry Brewis) a amassé plus de 340 000$ pour Mermaids, une fondation qui vient en aide aux personnes trans, et qui milite pour leurs droits. La diffusion a débuté sur Twitch le 18 janvier et a duré plus de 50 heures, devant des milliers de spectateurs.

Le stream a été motivé par faits par Graham Linehan, créateur des séries Black Books et The IT Crowd, et sa croisade en ligne contre Mermaids. Selon Linehan, la UK National Lottery ne devrait pas financer la fondation.

Alexandria Ocasio-Cortez, elle, a été motivée par des commentaires contre les démocrates fait par Aaron Sorkin, créateur de The West Wing. C'est dans une longue conversation Twitter que la politicienne a invité ses abonnés à suivre l'initiative de HBomberman.



Un peu plus tard, elle s’est connectée à Discord alors que Brewis était en direct pour participer à la diffusion, déclarant que les droits trans étaient des droits civils et donc les droits de l’homme. Elle n’était pas seule à soutenir Brewis, cependant: la whistleblower Chelsea Manning a également participé au stream, confirme EuroGamer.

Hbomberguy Playing Donkey Kong 64 - Twitch Clips "Trans rights are civil rights are human rights." -AOC - Clipped by murphyveigelt

La jeune politicienne en a également profité pour déclarer qu'elle croit que la Nintendo 64 est la meilleure console, mentionnant entre autres Pokémon Snap.

La diffusion est toujours en cours et les dons continuent à entrer. Plusieurs internautes utilisent le mot-clic #ThanksGraham pour se moquer de Graham Linehan, l'homme qui a déclenché toute cette belle histoire.