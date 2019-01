Lafrenière sauve l’Océanic en prolongation à Gatineau

Le marqueur de 17 ans a complété une magnifique manœuvre orchestrée par Jimmy Huntington pour inscrire son 24e de la campagne et sceller l’issue de la rencontre.

Huntington a utilisé sa vitesse pour s’immiscer dans le territoire offensif, passer entre les deux défenseurs et remettre à Charle-Edouard D’Astous. Sa passe par-derrière a offert un filet désert à Lafrenière. Bousculé sur la séquence, le gardien des Olympiques, Rémi Poirier, a bien tenté se faire valoir son point auprès des officiels, mais en vain. Les Bas-Laurentiens terminent ce périple avec une fiche parfaite.

Toutefois, le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic sait que ses hommes auraient pu perdre pied dans les 60 minutes réglementaires. Ils ont notamment écopé de trois punitions au dernier engagement.

« Je m’explique mal notre indiscipline. De très mauvaises pénalités. La fatigue peut expliquer nos difficultés en désavantage numérique et notre manque de concentration. On va partir avec les deux points », indique Beausoleil.

Les autres buts de l’Océanic appartiennent à D’Artagnan Joly, Jimmy Huntington, Anthony Gagnon et Olivier Garneau. Blanchi la veille contre son ancienne équipe, Mathieu Bizier a amassé trois points (1-2) dans le match. Giordano Finoro, Kieran Craig et Metis Roelens ont aussi trouvé le fond du filet pour Gatineau.

Avec ses trois mentions d’aide contre les Olympiques, D’Astous compte désormais 178 points en carrière avec l’Océanic, saison et séries incluses. Il ne lui en manque plus que trois pour devenir le défenseur le plus productif de l’histoire de l’équipe.