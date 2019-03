Amar Sejdic signe avec l'Impact

L'Impact de Montréal a accordé un contrat d'un an comprenant également trois années d'option au milieu de terrain Amar Sejdic, mardi.

L'ancien joueur de l'Université Maryland avait été sélectionné au 34e rang lors du repêchage 2019 de la Major League Soccer (MLS), le 11 janvier dernier.

«Le potentiel et l'état d'esprit affichés par Amar Sejdic lors du camp présaison m'ont convaincu qu'il pourrait aider le groupe à atteindre ses objectifs, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. Notre défi est de l'aider à passer du niveau universitaire américain au niveau des exigences grandissantes de la MLS.»

En 82 matchs en carrière avec les Terrapins de Maryland, Sejdic a récolté 22 buts et 16 mentions d’aide. L’athlète de 22 ans a aussi été choisi à deux reprises sur la première équipe d'étoiles All-Big 10 Conference, en 2016 et 2018. Il a remporté le titre de la NCAA le 9 décembre avec l'Université du Maryland, marquant le seul but du match décisif sur un tir de pénalité.