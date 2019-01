Mes premières impressions du jeu vidéo <i>Anthem</i>: «meeeeeeeeeeeh!»

Le très anticipé Anthem de BioWare a été dévoilé aux joueurs lors d'une démo VIP le week-end dernier, mais, tristement, ce sont les serveurs défaillants dès la première journée qui ont retenu l'attention.

Vendredi, l'auteur de ces lignes était bien excité de mettre en marche sa Xbox One et d'explorer l'univers post-apocalyptique à bord de son javelin, un exosquelette qui ressemble à un mix entre un robot de Titanfall et Iron Man sur les stéroïdes.

La première chose à laquelle je me suis buté, c'est un message d'erreur.

«Désolé, les serveurs d'Anthem sont actuellement surchargés», ai-je aperçu (quelque chose dans ces lignes-là).

Ma première réaction a été de «chialer» à mon coloc:

«Bon, un autre jeu d'EA qui l'échappe ben raide! Une démo VIP, tellement VIP que les serveurs sont surchargés.»

Je suis allé jouer à Resident Evil 2 sur ma PS4, complètement désenchanté par ce jeu qui, pourtant, a allumé une (très) petite flamme dans mon cœur de gamer depuis quelques mois.

Dimanche, j'ai finalement retenté ma chance.

Bien que le jeu m'ait pour l'instant laissé «mi-figue, mi-raisin», j'aurais dû y revenir plus tôt. Il y a un petit je ne sais quoi qui rend Anthem captivant, même si tous les éléments sont en place pour que ce charme s'estompe rapidement.

• À lire aussi: Ne dépensez pas 230$ pour cette manette

Le monde

Comme dans n'importe quel jeu ou presque, ce qu'on remarque et qu'on juge en premier, c'est l'environnement.

On nous parle d'un monde post-apocalyptique, mais on constate peu la destruction à l'extérieur de notre «base».

Il faut comprendre que la démo VIP vous lance dans l'univers au niveau 10, avec la chance de progresser jusqu'au niveau 15.

Pour l'instant, on a eu peu de chance de découvrir l'étendue et la variété de la zone de jeu, mais une chose est certaine: ça promet.

BioWare est reconnu pour son excellent travail à ce niveau, avec des jeux comme Mass Effect et Dragon Age, et tout indique qu'Anthem rendra hommage à cette réputation.

Mis à part des caves avec des ruines technologiques et des gigantesques espaces verts ouverts, la démo VIP nous en a peu montré.

On nous a promis un monde évolutif, réactif, auquel les missions et les aventures s'ajusteront.

On y croit et on a hâte d'en voir plus.

Matchmaking / multijoueur

On ne nous oblige pas à jouer avec d'autres humains, mais je le recommande fortement. Même s'il s'agit d'inconnus, ils sont d'une grande d'aide, et c'est beaucoup plus dynamique ainsi.

D'ailleurs, la courbe de difficulté est assez escarpée.

Dès ma troisième expédition, trois joueurs et moi avons eu beaucoup de difficulté à accomplir notre mission. Imaginez tout seul.

Il faut vraiment apprendre à utiliser toutes les habiletés et fonctionnalités de notre javelin, sans quoi de gigantesques machines vous écraseront.

Missions

Le bref échantillon disponible manque cruellement de variété.

On s'envole vers une zone, on élimine des ennemis, on se dirige vers une autre zone, on élimine plus d'ennemis, on récolte des objets de différentes raretés et on accomplit finalement notre quête.

Ouin. C'est... correct? Sans être extrêmement diverti, on a envie de continuer. Mais pour combien de temps? Ce qui nous amène au point suivant...

Manque de personnalité

Le jeu est superbe. Les options de personnalisation de notre javelin sont pratiquement infinies (à lire ici: alerte aux microtransactions).

Cependant, on a cette impression décevante qu'EA et BioWare n'ont repris que les bases de différents jeux, notamment Destiny, et a peiné à trouver son propre style.

Ce qui est triste, vu l'anticipation des joueurs et le fait qu'il s'agisse d'un titre AAA qui à la base, est censé vivre sur près d'une décennie.

C'est loin d'être mauvais. Disons simplement qu'EA et BioWare devront en faire un peu plus pour convaincre le public d'adhérer totalement au concept.

À quelques semaines du lancement, il serait bien surprenant que le produit final soit bien différent de ce qu'on nous a présenté dans la démo VIP.