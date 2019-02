<i>Apex Legends</i> deviendra-t-il un incontournable?

Respawn Entertainement (Titanfall) et EA ont pris la communauté par surprise en lançant gratuitement Apex Legends, le dernier-né de la lignée des jeux Battle Royale. Son système de classes et son aspect moins cartoonesque que Fortnite font de lui un titre à prendre au sérieux.

«Pas un autre maudit jeu Battle Royale!», me direz-vous.

Je me suis dit la même chose lorsque j'ai entendu parler d'Apex Legends, la veille de sa sortie.

J'ai joué un peu à Fortnite dans les mois suivants sa sortie, puis au mode «BR» inclus dans Call of Duty: Black Ops 4, Blackout.

Sans détester ce genre de jeux, je préfère de loin le multijoueur plus classique: plus d'action, des parties plus rapides, et différents objectifs.

Or, quand j'ai lu qu'Apex a réussi à attirer 2,5 millions de joueurs uniques la journée de sa sortie, j'ai voulu comprendre par moi-même le phénomène.

Mercredi matin, j'ai contacté deux amis pour que je puisse tester le jeu de l'heure (si l'on se fie à la couverture médiatique et la réponse des joueurs).

Ce qu'il faut savoir

Le jeu totalement gratuit est téléchargeable sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Le fichier de 22 Go sur consoles et de 12 Go sur PC vous permettra de joindre l'action rapidement.

D'ailleurs, différents joueurs PC notent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une «machine de guerre» pour y jouer.

Le but du jeu est simple: 20 équipes de trois joueurs s'affrontent à la mort jusqu'à ce qu'une seule survive pendant qu'un «anneau» restreint la zone de jeu de façon minutée.

Au passage, vous accumulerez des armes, des visées, des balles et divers outils de rareté différente qui vous aideront dans votre quête.

Vous ne pouvez cependant pas personnaliser votre personnage: six héros aux habiletés différentes vous sont offerts, et deux autres peuvent être achetés.

La carte

La taille de celle-ci n'est pas particulièrement impressionnante. Ce n'est pas nécessairement un point négatif, puisque l'action se fait moins tarder que dans d'autres titres semblables.

Composé de bases militaires, de quartiers décrépis, de peu d'espaces ouverts et beaucoup de bâtiments, on a pas grand-chose à dire sur l'environnement. Ce n'est pas «malade», mais ça fait très bien le boulot.

L'aspect stratégique

Non, vous n'aurez pas à bûcher du bois et vous cachez dans un édifice minecraftesque lorsqu'un ennemi vous tire dessus.

Vous devrez plutôt utiliser vos talents de «shooters», mais, surtout, les habiletés de votre héros pour vous donner un avantage.

Elles se divisent en trois catégories: active, passive et agressive.

Que ce soit un boost de rapidité, un bouclier, des soins plus rapides ou un tir de mortier, il faut prendre l'habitude de les utiliser au moment opportun. C'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté à faire de façon instinctive, mais ça viendra.

Aussi, il y a tellement d'objets que l'on peut stocker, ça peut devenir difficile de s'y retrouver. Des améliorations pour nos armes, des kits de soins, des boucliers qui nous protègent brièvement de la mort, etc. Encore une fois, j'attribue cette confusion à un manque d'expérience, et non à un défaut du jeu en soi. En fait, c'est génial d'avoir autant d'options.

Si vous êtes du genre à ne pas aimer parler à des inconnus, Apex a la solution: son système «Ping» facile d'utilisation vous permet d'indiquer la présence d'ennemis, d'équipement ou de déterminer une direction, le tout accompagné d'un indicateur sonore.

La jouabilité

Comme je l'ai mentionné, la prise en main n'est pas simple, mais le but du jeu en soi est loin d'être complexe. Comme on n'a pas à construire des pyramides de bois et de briques, on se concentre sur la visée et c'est bien fait. On a l'impression de jouer à un jeu de tir pour adultes. Ça fait du bien.

En conclusion, Apex Legends fait très bonne première impression. Entre amis, on se fait beaucoup de plaisir. On peut facilement s'imaginer qu'il deviendra un incontournable dans l'univers des Battle Royale. Il ne reste qu'une chose à prouver pour Respawn et EA: auront-ils la patience et les idées pour mettre à jour le jeu de façon régulière et originale?