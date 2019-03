Apple lance sa nouvelle gamme puissante d'iMac

Pour la première fois, les ordinateurs de bureau d'Apple, les iMac, pourront être équipés de huit processeurs 9e génération d'Intel, ce qui fournira une amélioration significative au niveau des performances, tout en restant au même prix de vente qu'auparavant.

De puissantes options permettront «des améliorations notables, tant au niveau des opérations que des capacités graphiques», peut-on lire dans un communiqué de presse d'Apple.

Évidemment, les processeurs Intel de huitième et neuvième génération y sont pour quelque chose.

Au lendemain de l'annonce «surprise» d'une mise à jour matérielle de sa gamme d'iPad, l'entreprise de Cupertino a surpris ses fidèles pour la deuxième journée consécutive, en annonçant au public la mise en marché presque immédiate de nouveaux iMac, mardi.

Photo Apple

Le précédent modèle d'iMac avait été mis en marché en juin 2017, et le iMac Pro, en décembre 2017.

Lundi, lors d'un événement spécial organisé à New York, Apple a dévoilé aux médias son fameux ordinateur de bureau aux composantes revampées, mais au look toujours aussi familier.

Sous le capot argenté du nouvel iMac de 21,5 pouces, on retrouve de base des quadricoeurs Intel Core i3 de huitième génération à 3,6 GHz, 8 Go de mémoire DDR4 pouvant être augmentée à 16, un disque dur de 1 To, une carte graphique AMD Radeon Pro 555X de 2 Go, et un écran Retina 4K.

Selon les données, le iMac «2019» peut exécuter les tâches jusqu'à 60% plus rapidement que son prédécesseur, et la carte Radeon Pro Vega améliore la rapidité graphique de 80% (50% pour le modèle de 27 pouces).

Une version plus dispendieuse (1979$ CAD) vient avec un processeur hexacoeur i5 à 3,0 GHz (4,1 GHz avec Turbo Boost) et une Radeon Pro 560X avec 4 Go de mémoire.

Comme son plus petit frère, un exercice comparatif a permis de constater une hausse de 240% des performances.

Apple nous a habitués à des écrans quasi irréprochables, peu importe l'appareil, et ceux des deux modèles d'iMac n'y font pas exception. En 4K (21,5 pouces) ou en 5K (27 pouces), que ce soit pour regarder un film, faire du montage vidéo ou même de la création 3D, son nombre de pixels maximal de 14,7 millions, son milliard de couleurs à la palette large permet encore une fois une expérience de visionnement d'une qualité remarquable.

Or, notons que leur résolution est la même que celle des modèles précédents.

Le système d'exploitation macOS Mojave sera préinstallé sur toutes les machines, et de nouvelles fonctionnalités adaptées aux performances du iMac continueront d'être ajoutées.

Les iMac de 21,5 pouces (à partir de 1699$) et de 27 pouces (à partir de 2399$) peuvent être commandés dès aujourd'hui sur le site web d'Apple, et seront disponibles dans les Apple Store et les détaillants autorisés dès la semaine prochaine.