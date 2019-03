Arrêtez tout, Diablo est de nouveau en vente sur PC!

Passionnés de Diablo, réservez votre week-end: vous pouvez à nouveau vous procurer le premier volet de la célèbre série sur PC!

Mis en vente ce jeudi sur la plateforme GOG.COM, le classique de Blizzard est ainsi de retour à l’avant-scène près de 23 ans après sa première parution, pour la première fois dans une version numérique.

Tandis qu’une édition mise à jour en haute définition est offerte sur la boutique en ligne, les plus nostalgiques parmi nous seront heureux d’apprendre qu’ils auront également accès gratuitement, lors de l’achat, à une copie un peu plus fidèle du jeu, misant sur de glorieux graphiques SVGA en 20 images par seconde et la possibilité de jouer en ligne par l'intermédiaire d’une version classique de Battle.net.

À moins de 15 $, gageons que plusieurs, au cours des prochains jours, replongeront dans ce classique du genre hack and slash.

Par ailleurs, cette bonne nouvelle ne vient pas seule. Ainsi, dans le cadre de son partenariat avec Blizzard, GOG distribuera aussi sous peu Warcraft: Orcs & Humans et Warcraft II: Tides of Darkness. On ne sait pas, toutefois, quand les deux jeux seront mis en vente.

Ah, nostalgie, quand tu nous tiens!