Assassin's Creed III Remastered s’en vient pour vrai

Ubisoft a annoncé aujourd’hui que le jeu Assassin's Creed III aurait bel et bien une version «remastered», et que celle-ci arriverait au mois de mars.

Le mois dernier, on suivait de près une rumeur qui disait qu’une version remastérisée d’Assassin's Creed III débarquerait sur la Nintendo Switch après une «fuite» sur le site de détaillant européen. La rumeur s’est avérée en partie fausse, car le jeu va effectivement sortir, mais pas sur la Nintendo Switch. Pour le moment, en tout cas.

Une vidéo de comparaison a été publiée sur YouTube par Ubisoft afin de voir ce qui a été retravaillé depuis l’original de 2012. Cette édition remastérisée sera proposée en HD et 4K, avec des textures de résolution supérieure et un nouveau moteur.

Le gameplay a aussi été amélioré, mais les joueurs ne seront pas totalement dépaysés.

Assassin's Creed III Remastered comprend le jeu complet, les missions Benedict et les secrets cachés, la Tyrannie du Roi Washington et Assassin’s Creed III Liberation Remastered pour 49.99$. Il sera lancé sur Xbox One, PS4 et PC. Rien sur la Switch pour le moment.



Voici les notes d’Ubisoft pour ce lancement:

Assassin’s Creed III Remastered

Les joueurs incarneront Connor, un maître Assassin né de la beauté et de la brutalité de l’Amérique du 18e siècle. Alors qu’une révolte sanglante est proche, sa tribu est menacée par un groupe puissant désireux de contrôler les treize colonies et d’anéantir la révolution américaine avant qu’elle n’éclate. Galvanisé par la dévastation de son village, Connor fait le serment de dédier sa vie à la défense de la liberté et s’embarque pour une longue quête qui durera plusieurs décennies.

La Tyrannie du Roi Washington

Les joueurs pourront explorer une histoire alternative au cours de laquelle l’un des plus grands héros de l’Histoire américaine, George Washington, succombera à la tentation du pouvoir infini. Un nouveau roi est né et son règne n’épargnera personne. Les joueurs devront ramener la liberté sur leur terre en détrônant le tyran que notre héros appelait autrefois « ami ».

Assassin’s Creed III Liberation Remastered

Dans cette mission les joueurs suivront les aventures d’Aveline dans le sud des États-Unis, alors qu’elle se bat pour la liberté de sa terre et de son peuple contre les forces espagnoles. Femme de conviction, Aveline combat pour la liberté dans La Nouvelle-Orléans du 18e siècle, ville au bord de l’insurrection depuis que l’empire Espagnol a imposé sa loi. Le voyage épique que les joueurs effectueront à ses côtés les mènera des rues bondées de La Nouvelle-Orléans aux marécages vaudou, en passant par les anciennes ruines mayas.



Le jeu est également inclus dans l’abonnement de saison d’Assassin’s Creed Odyssey.