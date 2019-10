Des voyages à portée de voix

Que ce soit pour une semaine à Barcelone, tout l’hiver en Floride ou une année en Asie, les voyages nous transportent littéralement ailleurs!

Petit hic, la quantité d’options et la barrière de la langue limitent parfois l’accès à notre destination de rêve. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, ces obstacles sont de plus en plus chose du passé.

undrey - stock.adobe.com

Avant de partir

Vous cherchez des idées pour vos prochaines vacances? Siri, Alexa et l’Assistant Google recommandent des destinations en fonction de votre historique de voyages et des thèmes sélectionnés. Plage, ville ou montagne? De plus, des agences en ligne comme Expedia.ca et Booking.com s’invitent dans ces recherches.

Depuis peu, l’Assistant Google nous permet de procéder à l’enregistrement d’un vol sur certaines compagnies aériennes, puis de transmettre directement la carte d’embarquement dans notre téléphone. Et ce n’est pas tout!

tanaonte - stock.adobe.com

Une autre chambre d’hôtel

De plus en plus d’enceintes intelligentes s’intègrent aux chambres d’hôtel. Idéal pour permettre au client de s’informer des heures d’accès à la piscine ou pour réserver au restaurant. Cette expérience interactive lui permet de parler aussi pour activer, par exemple, la porte, le robinet, la douche et les rideaux, ou pour faire jouer une chaîne musicale... C’est confirmé, parler tout seul nous donne enfin l’air intelligent!

Après avoir équipé de ses enceintes Echo près de 3000 chambres du prestigieux Wynn de Las Vegas, Amazon vise aujourd’hui une percée dans le plus grand nombre d’hôtels possible. Même vision sur l’eau, notamment avec le croisiériste MSC, qui renseigne ses passagers à l’aide de Zoe. Développée conjointement avec Samsung, l’assistante Zoe converse en sept langues.

Allô, hola, hallo, hello, aloha!

Si on brûle d’envie de mieux connaître les lieux et les gens, la communication, cependant, est un enjeu de taille. Bonne nouvelle, plusieurs applications facilitent dorénavant, et surtout de mieux en mieux, les rencontres multilingues.

Grâce à la reconnaissance vocale, on n’a qu’à simplement parler dans le téléphone pour que la commerçante, le chauffeur ou la passante entende instantanément, dans sa propre langue, la traduction de nos propos. Une appli comme iTranslate propose des voix en 18 langues et une traduction écrite dans plus de 50 !

Guy - stock.adobe.com

Je reviendrai à Montréal

L’intelligence artificielle mise au point à Montréal fait bien sûr parler d’elle. Dès 2020, l’assistant graphique et vocal La voix de Montréal, développé par Tourisme Montréal et Prologue AI, proposera d’accompagner les voyageurs dans leur découverte de la métropole, une première mondiale dans le domaine touristique.

L’offre saisonnière, les événements en cours et les visites de quartier feront entre autres partie des suggestions de La voix de Montréal, qui vise une expérience engageante et personnalisée.

Nouveaux départs à l’horizon

Le tourisme est une merveilleuse piste de décollage, où l’envie de nouvelles expériences côtoie le rêve et le partage. À ce chapitre, les prochaines années s’annoncent passionnantes, car l’assistance vocale sera sans contredit, pour cette industrie en pleine forme, un puissant tremplin de croissance et de plaisirs. Parole d’honneur, le tourisme branché nous permettra de voyager l’esprit encore plus léger !