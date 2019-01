[AUDIO] Un premier single pour Simple Creatures, le nouveau projet de Mark Hoppus de blink-182

Le bassiste de blink-182 n’est pas seul à la barre de Simple Creatures. Il est accompagné par Alex Gaskarth, le guitariste-chanteur du groupe All Time Low.

Drug est le premier extrait d’un mini-album prévu pour mars.

Sans pour autant quitter leurs formations respectives, Hoppus et Gaskarth ont eu l’idée de cette collaboration entre les tournées de blink-182 et All Time Low.

Les deux compères ont vite développé l’idée d’une approche musicale différente de leurs deux groupes établis. Et de ces échanges est né le projet Simple Creatures.

Drug peut en effet sonner assez différemment des deux groupes dont sont issus Hoppus et Gaskarth mais les arrangements restent très commerciaux, voire radiophoniques.

La production on ne peut plus léchée a été assurée par Zakk Cervini, qui a déjà travaillé justement avec blink-182 et All Time Low.