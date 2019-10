La recherche intelligente, pour toujours tout trouver

En collaboration avec

Aujourd’hui, tout ce que l’on cherche peut se trouver au même endroit. Et il suffit d’une seule recherche pour accéder au contenu désiré!

Sur le bout de la langue...

Vous savez, ce film d’action très populaire qui met en vedette cette actrice dont vous avez oublié le nom ? Blanc de mémoire complet ! Comment faire pour retrouver ce film ? Avec Helix, simplifiez votre recherche : il suffit de dire Films d’action et une liste apparaîtra à l’écran.

Si vous aimez ce que fait Patrice Robitaille, pourquoi ne pas effectuer une recherche à partir de son nom? Vous aurez à un seul et même endroit la liste des séries et des films dans lesquels l’acteur apparaît.

À court d’inspiration?

Vous êtes en panne d’idées, mais vous aimeriez voir un BON film ce soir ou une série qui va vous tenir en haleine... C’est vague ! Mais on peut vous faire des recommandations. Et celles-ci ne sont pas le fruit du hasard, au contraire : l’algorithme va chercher ce qui est populaire auprès des autres téléspectateurs en ce moment !

Par contre, il faut reconnaître que l’on n’a pas toujours envie de chercher... on veut être surpris ! Pour ça, pas besoin de passer d’une application à l’autre ou d’un appareil à l’autre. Helix regroupe tout le contenu en un seul endroit. Sous la section Sur demande, tout est là : des séries, des fictions, des documentaires, etc. Et sans le savoir, on peut se retrouver dans une intense séance de binge watching avec maïs soufflé!

Pour les plus jeunes

Le Coin enfants d’Helix vie nt vous simplifier la vie. On peut laisser les plus jeunes devant un dessin animé ou une série jeunesse sans s’inquiéter de sa provenance, puisque cet espace sécurisé a été conçu sur mesure pour eux.

Est-ce qu’on fait les séries?

Amateurs de sport, vou s pouvez ma intenant connaître le pointage sans changer de chaîne ou sans avoir à vérifier votre portable ! On peut vous dire qui mène dans le match de votre équipe préférée, sans vous obliger à naviguer dans les menus et perdre le fil de l’action à l’écran. Helix ne garantit pas que vos équipes favorites feront les séries, mais elle promet de trouver toutes les informations nécessaires pour vous... et bien d’autres choses encore!