Avengers: Endgame: une fan se retrouve à l’hôpital après avoir trop pleuré pendant une représentation du film! [VIDÉO]

C’est connu, Avengers: Endgame pulvérise des records (et des mâchoires de fans trop loquaces ) et soulève les foules... peut-être même un peu trop, à en croire cette brève internationale rapportée par le New York Post et le Daily Mail, notamment.

Xiao Li, une cinéphile de 21 ans habitant Ningbo, aurait été escortée dans un hôpital mercredi dernier dès sa sortie d’un cinéma lors d’une des premières représentations du film en Chine, premier pays a être frappé de plein fouet par la folie Avengers: Endgame.

Le Daily Mail aurait mis la main sur une vidéo du passage de la dame à l'urgence partagé par le média chinois BJ News, d'ailleurs...

Pourquoi?

Parce que l’admiratrice des Avengers avait de la difficulté à respirer après avoir passé l’essentiel de ce long-métrage de trois heures à pleurer. On note également qu’elle tremblait des mains lors de son séjour à l’urgence.

Conseil d’ami pour Xiao Li

Si Avengers: Endgame est trop émotionnel pour vous, on vous recommande fortement d’éviter la fin de La guerre des tuques.