Baie-Comeau ne peut payer pour la mise aux normes de l'aréna Henry-Leonard

La Ville de Baie-Comeau soutient qu’elle ne pourra payer la facture des mises aux normes exigées par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au Centre Henry-Leonard.

L’aréna qui date des années 1970 devra subir une cure de jeunesse.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec exige que les bandes soient remplacées. L’éclairage devra aussi être modifié d’ici 2021.

«C’est clair qu’on ne pourra jamais payer la facture. Ce n’est pas une question de choix. C’est impossible pour Baie-Comeau, 21 000 citoyens, de payer l’ensemble de la facture de mise aux normes de ce qu’ils nous demandent au niveau de l’aréna», a souligné le maire Yves Montigny.

Le service des loisirs de la Ville de Baie-Comeau prépare une estimation des coûts, mais les rénovations pourraient coûter des centaines de milliers de dollars.

Le maire reconnait qu’il devra unir sa voix à celles des autres petits marchés pour ne pas se retrouver avec une sous-ligue.

«Faut s’assurer que, dans ce projet-là, on n’ait pas les mêmes demandes, mur à mur, pour tous les arénas du Québec. Ça n’a aucun sens: Baie-Comeau, c’est pas Québec. Baie-Comeau, c’est pas Montréal. Alors il faut en tenir compte, et on a une bonne discussion à avoir ensemble M. Courteau et moi.»

Yves Montigny veut de l’aide gouvernementale et l’appui de la LHJMQ.

Joint au téléphone, Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ, a indiqué qu’il ne désirait pas commenter le dossier avant de rencontrer le maire le 2 février prochain.

M. Courteau a rappelé que ces modifications sont faites pour, avant tout, améliorer la sécurité des joueurs.