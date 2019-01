Bombardier Produits récréatifs dame le pion à Jaguar Land Rover

Bombardier Produits récréatifs (BRP) dame le pion à Jaguar Land Rover (JLR), qui exigeait de l'entreprise un chèque de 173 millions $ pour avoir utilisé la marque «Defender» aux États-Unis.

« C’est une très belle victoire. Jaguar Land Rover (JLR) a toujours envoyé des mises en demeure à de plus petites compagnies pour les véhicules connexes, mais ils sont trouvé des gens capables de se tenir debout », partage auJournal Yves St-Arnaud, directeur services juridiques chez BRP.

Deux choses

Même si Jaguar Land Rover n’a pas de véhicule portant le nom de Defender depuis plus de 20 ans aux États-Unis, le géant estimait que le Can-Am Defender de BRP violait sa marque, ce qu’a balayé du revers de la main la cour fédérale de Détroit après un procès de huit jours.

Le jury américain estime que les consommateurs ont peu de chance de mêler le véhicule côte à côte de BRP Can-Am Defender avec celui de Land Rover Defender.

« Ils prétendaient qu’il y avait une confusion possible sur le produit et que les gens auraient pu se mêler de manufacturier », expliqueYves St-Arnaud aux services juridiques de BRP.

C’est en 2015 que BRP a lancé sa marque Defender pour son véhicule côte à côte, soit 23 ans après queLand Rover ait déposé sa marque Defender pour ses voitures à moteurs.

Rappelons qu’en Europe, Jaguar Land Rover (JLR) a toujours le dernier mot. C’est elle qui peut utiliser le mot «Defender», une situation bien différente selon le patron des directeurs services juridiques du géant québécois parce que les faits et la loi ne sont pas les mêmes de l’autre côté de l’Atlantique.

« En Europe, on a trouvé une entente avec eux [JLR ]. On a changé le nom. On est revenu avec un nom que l’on utilisait pour des VTT, soit ''Can-Am Traxter '' », conclut Yves St-Arnaud.