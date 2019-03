Brésil: Sept morts à Sao Paulo après des pluies diluviennes

Au moins sept personnes sont mortes en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la zone métropolitaine de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, entre dimanche soir et lundi matin, ont annoncé les pompiers.

« Nous déplorons malheureusement sept morts et quatre blessés », ont annoncé les pompiers sur leur compte Twitter.

Quatre personnes de la même famille ont été tuées et deux autres blessées lorsque leur maison s’est effondrée à Riberao Pires, en périphérie de la plus grande métropole du Brésil.

Trois autres personnes sont mortes noyées, deux dans une avenue de Sao Paulo et l’autre à Sao Bernardo do Campo, non loin de la ville.

Les pluies torrentielles de cette fin d’été ont submergé de nombreux quartiers et coupé des axes routiers menant à Sao Paulo tout en interrompant les liaisons ferroviaires et d’autobus dans certaines zones.

Des glissements de terrain ont également eu lieu dans la métropole où de nouvelles fortes précipitations étaient attendues pour lundi soir.