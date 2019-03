Ça sent l’été, le jazz arrive !

Un peu de soleil et déjà, nous sentons que les festivals seront bien garnis. De Lanaudière à Osheaga, tout se précise, sans oublier le Festival international de jazz qui vient d’annoncer d’autres têtes d’affiche. Nous vous avions déjà dit que la chanteuse Melody Gardot -ici- faisait un retour, samedi 29 juin à la salle Wilfrid-Pelletier, concert couru, croyez-moi, mais voici que Stacey Kent -ici- sera aussi dans nos murs, le 30 juin à la Maison symphonique. Pour les amoureux du jazz qui fait rêver, elle présentera I Know, I Dream, titre de son dernier disque.

Un maitre cubain : Chucho Valdès

Il y a plus de quinze ans au Gésu, j’avais assisté à un concert phénoménal. Seul sur scène, le pianiste cubain Chucho Valdès-ici- , co –fondateur de légendaire formation Irakere, nous avait initiés aux influences de sa musique. Parce que ce souvenir est impérissable, nous irons le réentendre, le 28 juin à la Maison symphonique avec des percussionnistes.

Une soirée soul

Le 6 juillet au Théâtre Maisonneuve, un doublé soul s’annonce sous de beaux atours. Nous sommes heureux, puisque la chanteuse montréalaise Dominique Fils-Aimé -ici-

foulera une grande scène avec Stay Tuned, et nous découvrirons le comédien (Murder on The Orient Express, CSI) : Leslie Odom Jr-ici-.

Brad et ses amis

Eh oui, le brillant pianiste Brad Mehldau -ici- fait un retour, mais avec une nouvelle formation. Est-ce dans le cadre d’une tournée estivale, mais, nous l’entendrons avec le trompettiste de l’heure

Ambrose Akimusire, -ici- , l’immense batteur Leon Parker, le saxophoniste Joël Frahm et le contrebassiste Joe Sanders. Le 27 juin à la Maison symphonique.