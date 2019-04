Le Canadien gagne son dernier match de la saison

À son premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Ryan Poehling a touché le fond du filet à trois reprises, en plus permettre au Canadien de Montréal de l’emporter 6 à 5 en tirs de barrage contre les Maple Leafs de Toronto, samedi soir, au Centre Bell.

Alors que son équipe tirait de l’arrière 2 à 0 en première période, le premier choix (25e au total) du Tricolore au repêchage de 2017 a redirigé la rondelle entre les jambes du gardien Frederik Andersen pour ainsi inscrire son premier filet de la soirée et dans le circuit Bettman.

Nicolas Deslauriers, qui a fourni une passe sur cette réussite, s’est ensuite précipité sur la rondelle, afin de la remettre à son jeune coéquipier.

Les Maple Leafs ont cependant décidé d’étirer le suspense puisqu’ils ont contesté le but pour obstruction contre le gardien. Les officiels ont toutefois accordé le filet, au grand plaisir de Poehling et de ses nouveaux coéquipiers.

Au deuxième engagement, l’Américain de 20 ans en a remis en récupérant son propre retour de lancer. Poehling a poursuivi sa soirée de rêve en égalant la marque dans les dernières minutes de la troisième période. Il a battu Andersen d’un tir des poignets précis dans la partie supérieure.

Le héros du jour est le troisième joueur de l’histoire de la Sainte-Flanelle à inscrire un tour du chapeau à son premier match dans la LNH. Il a également réussi l’exploit en moins de 11 minutes de jeu.

Comme si ce n’était pas suffisant, Poehling a tranché le débat en marque lors du quatrième tour de la fusillade.

Une avalanche de buts

En plus du deuxième but de Poehling, quatre autres buts ont été inscrits lors de l’engagement médian. Jordan Weal et Andrew Shaw ont touché la cible pour les favoris de la foule, tandis que Trevor Moore et William Nylander ont assuré la réplique des visiteurs.

Lors de la période suivante, Kaspreri Kapanen a profité du bon travail d’Auston Matthews pour inscrire son 20e but de la présente campagne. Le Finlandais est ainsi devenu le septième patineur des Leafs à atteindre cette marque.

Devant le filet du Canadien, Charlie Lindgren disputait une première partie cette saison. Le gardien a fait face à 49 lancers dans la victoire.