[RUMEUR] Est-ce qu'on aura droit à une Capcom Mini!?

C’est ce mardi à 11h (heure avancée de l’Est) que le studio Capcom fera une annonce en lien à ses jeux d’arcade.

Dans une vidéo mystérieuse, publiée sur le compte Twitter de Capcom UK, on peut voir, dans la réflexion de boutons de bornes d’arcades des images des jeux Darkstalkers, Aliens vs. Predator, Progear ainsi que Giga Wing et Street Fighter II.

Évidemment, les fans s'emballent depuis la parution de cet avant-goût.

Plusieurs joueurs espèrent que Capcom dévoilera sa réponse à la NES et SNES Classic: une manette d'arcade bardée de jeux qui se brancherait directement aux téléviseurs.

Selon une rumeur persistante, cet appareil se vendrait aux alentours de 200£, soit 350$.

Surveillez Pèse sur start pour avoir plus de détails sur cette annonce à venir!