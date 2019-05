Catherine Dorion, à poil !

Récapitulons. À Québec solidaire, on a...

Manon Massé qui affiche fièrement sa moustache.

Sol Zanetti qui n’a plus "un poil sur le caillou". *

Et Catherine Dorion qui se photographie allègrement le dessous de bras pour bien montrer qu’elle appuie le MLA (Mouvement de Libération des Aisselles).

On savait que ces gens-là voulaient faire « table rase » de l’ancienne politique, qu’ils voulaient se différencier des politiciens « de tout poil », qu’ils sont tombé "pile-poil" au moment où la population était prête pour un changement de ton, "au nez et à la barbe" des vieux partis, mais on ne savait qu’ils feraient de la pilosité un enjeu.

Quelle sera la prochaine frasque de la QSiste Dorion ? Se montrer à poil, pour bien marquer à quel point elle est proche du peuple, pour le « caresser dans le sens du poil" ?

Une question pour elle cependant (j’espère que cela ne la mettra pas de « mauvais poil » ). Elle affirme combattre le vilain patriarcat qui impose des diktats esthétiques aux femmes au sujet de leur pilosité. Quand dénoncera-t-elle le patriarcat qui impose des diktats religieux aux femmes au sujet de leur autre pilosité, les cheveux ?

Elle qui "se fait des cheveux blancs" en pensant aux femmes musulmanes qui pourraient être affectées par le projet de loi sur la laïcité.

On ne devrait pas s’étonner de l’attrait soudain de la député Dorion pour le poil rebelle. Après tout, quand elle s’ennuie en commission parlementaire, elle trouve ça « rasoir ».

Il serait peut-être temps que quelqu’un à QS s’inquiète des mises en scène de Catherine Dorion qui détournent l’attention des vrais enjeux. Pauvres Amir Khadir et Françoise David: À la vue de ce qui arrive à QS, "les cheveux doivent leur dresser sur la tête" !

QS doit "reprendre du poil de la bête".

Que le parti cesse de "couper les cheveux en quatre" !

Après tout, ces gens-là n’ont pas "un poil dans la main".

*Au moment d'écrire ces lignes, je ne possèdais malheureusement aucune information sur la pilosité cachée de GND ou Vincent Marissal. Je suis un poil déçue...