Centre Bell : flambée des prix pour les billets des séries

Ceux qui souhaitent assister à un match du Canadien de Montréal en séries éliminatoires, advenant évidemment qu’il se qualifie, devront payer le gros prix. Dès la première ronde, les meilleurs billets coûteront entre 200 $ et 400 $.

Lors d’une entrevue accordée jeudi au 98,5 FM, Ray Lalonde, expert en marketing sportif, a évoqué la flambée des prix des billets au Centre Bell pour les matchs des séries. Au premier tour, c’est un joli magot qui sera réclamé aux amateurs.

«Le billet le plus cher dans la section platine, sur le bord de la patinoire - il y a 160 sièges comme ça - il atteint 405 $ avec taxes. On est en première ronde. Un billet... multiplie par deux et rajoute quelques dépenses autour de ça, cela va être une soirée qui est très chère. La plupart des billets dans les rouges vont de 235 $ à 342 $. C'est un sommet.»

«C'est une facture qui très lourde, honnêtement, et je le dis en sachant très bien que j'ai participé pendant de nombreuses années à optimiser les revenus (d'une équipe sportive)», a poursuivi Lalonde, qui a déjà œuvré au sein de la NFL, de la NBA, du Canadien et des Alouettes de Montréal.

Le moins cher à 72 $

Heureusement, il y a des alternatives un peu moins dispendieuses pour les amateurs. «En première ronde, le billet le moins cher est à 72 $ (avec taxes) dans les bleus. C’est raisonnable. Ce sont des billets qui sont généralement pour les vrais partisans qui sortent ça de leur poche.»

Par contre, si le Canadien progresse en séries et, contre toute attente, atteint la finale de la Coupe Stanley, le prix de certains billets sera absolument faramineux.

«Le billet le moins cher sera de 136,41 $ dans les bleus. Mais dans les platines, c’est 772 $ par billet. Et dans les rouges au centre, c’est 599,72 $», a indiqué Lalonde.

Les détenteurs de billets de saison auront toutefois la priorité sur les billets des séries, qui leur seront facturés sous peu.

«Tous les détenteurs de billets de saison reçoivent une facture et ils ont le choix, durant quelques semaines, de réfléchir s’ils veulent profiter de cet avantage. Sinon, ces billets seront remis en vente au grand public», a précisé Lalonde.

Prix des billets par section au Centre Bell pendant les séries

Première ronde

Bleu : 72 $

Rouge : entre 235 $ à 342 $

Platine : 405 $

Finale de la Coupe Stanley