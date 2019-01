Ce n’est plus un secret pour personne: le mouvement «zéro-déchet» prend de l’ampleur au Québec.

En effet, de nombreux commerces embrassant ce virage vert ont ouvert leurs portes aux quatre coins de la province au cours des derniers mois.

Le principe est simple: les consommateurs sont invités à amener leurs propres contenants, qui seront d’abord pesés, puis à les remplir des aliments en vrac désirés.

Cette façon de faire permet notamment d’éliminer le suremballage, les sacs de plastique, les contenants à usage unique et le gaspillage alimentaire.

Envie de joindre le mouvement? Voici cinq endroits «zéro-déchet» où faire son épicerie à Québec.

1. La Récolte

L’épicerie La Récolte se positionne comme une véritable référence «zéro-déchet» à Québec. Ce commerce à tendance minimaliste compte deux succursales dans la Vieille Capitale, une première installée sur la 3e Avenue à Limoilou, et une deuxième qui a vu le jour en septembre dernier sur l’avenue Cartier.

La Récolte offre une multitude d’aliments, de produits corporels et ménagers et d’accessoires pour ceux qui aimeraient entamer un virage vert.

885, 3 e Avenue

Avenue 980, avenue Cartier

2. Le Haricot magique

Photo Facebook Épicerie Le Haricot magique

Cette coopérative, qui a pignon sur rue dans le quartier Saint-Roch, rend disponible plusieurs aliments secs, mais également des fruits et légumes (en saison). Des produits ménagers sont aussi vendus sur place.

Si vous avez envie de casser la croûte, notez que Le Haricot magique offre des plats de prêt-à-manger.

506, rue Saint-François Est

3. Le Bidon rempli

La toute première épicerie «zéro-déchet» de Lévis a ouvert ses portes l’automne dernier. Légumineuses, céréales, fruits séchés, noix, épices, huiles, produits ménagers et corporels: la variété des produits disponibles est encore une fois à l’honneur chez au Bidon rempli.

5731, rue Saint-Louis

4. Les gourmandises LOUCA

Ce café végétalien de la rue Saint-Jean n’est pas uniquement une pâtisserie et un commerce de prêt-à-manger. Il compte également une section vouée aux achats zéro-déchet avec une foule d’aliments en vrac, allant du beurre de noix aux épices en passant par les fruits et légumes frais, les pâtes et les légumineuses.

778, rue Saint-Jean

5. NousRire

Une autre option pour faire son épicerie «zéro-déchet» est proposée par NousRire, qui consiste en un groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables en vrac.

NousRire est présent dans plusieurs régions du Québec, dont la Capitale-Nationale. Pour acheter des aliments, il suffit de passer une commande sur leur site Internet et de se présenter à la coopérative de solidarité La Nef avec ses contenants vide et le tour est joué! L’horaire des livraisons est disponible ici.

Les livraisons ne sont pas fréquentes, alors il faut prévoir son coup à l’avance.