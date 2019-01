Claude Giroux est le seul intouchable à Philadelphie

Le nouveau directeur général des Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher, reconnaît avoir approché toutes les autres équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans l’espoir de conclure une transaction pour améliorer sa formation. Son seul intouchable? Claude Giroux.

«Nous avons beaucoup de bons joueurs, mais je suis prêt à négocier un échange pour la plupart d’entre eux à part Giroux, a avoué Fletcher en entrevue lundi avec le site philly.com. Il est probablement un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. Cela n’aurait aucun sens [de lui demander de renoncer à sa clause de non-échange]. Il y a d’autres joueurs qui seraient difficiles à laisser partir, mais je ne peux pas fermer complètement la porte.»

«Que ce soit maintenant ou cet été, nous devons ajouter des éléments pour améliorer notre équipe», a-t-il ajouté.

Giroux est le meilleur pointeur des siens avec une récolte de 52 points, dont 14 buts, en 49 sorties.

Objectif séries

Avant leur duel de mardi soir contre les Rangers de New York, les Flyers avaient un retard de 12 points sur les Penguins de Pittsburgh et la dernière place donnant accès aux éliminatoires dans l'Est.

Ils avaient toutefois remporté quatre matchs de suite, ce qui laissait croire à Fletcher qu’une participation aux séries était encore possible.

«Nous sommes dans un moment où nous avons besoin d’une excellente séquence, a dit le DG. Nous avons une belle occasion d’amasser beaucoup de points puisque nous disputons [cinq de nos sept] prochains matchs à domicile.»

Le dossier Simmonds

Parmi les joueurs qui pourraient quitter le giron de l’équipe se trouve Wayne Simmonds. L’excellent attaquant de puissance, auteur de 15 filets avant le duel de mardi, pourrait devenir joueur autonome sans compensation au terme de la campagne.

«J’ai eu plusieurs conversations avec Wayne et son agent, a indiqué Fletcher au site de la LNH. Je ne peux pas prédire comment cela va se terminer, mais nous devrons résoudre ce dossier d’une façon ou d’une autre au cours des prochaines semaines.»

Fletcher n’a pas confirmé s’il avait officiellement offert un nouveau contrat à Simmonds. «Je ne veux pas aller dans les détails, a-t-il dit. Le dialogue a été clair et il y a beaucoup de respect de la part de notre organisation envers Wayne.»

«Wayne est un excellent joueur, a-t-il poursuivi. Il n’a plus rien à nous prouver. Il y a toutefois plusieurs facteurs à considérer quand vient le temps de faire signer un contrat à un joueur. Nous avons plusieurs besoins et une quantité limitée d’argent pour les combler en raison du plafond salarial.»