Comment changer le monde pour le mieux... en jouant à des jeux vidéo!

Amasser des fonds pour une oeuvre caritative - surtout en début d’année alors que la population se remet des excès des Fêtes - tient presque de la mission impossible.

Or, des initiatives comme Awesome Games Done Quick prouvent que l’exercice en vaut la chandelle. L’événement - où des speedrunners jouent devant public contre des dons - a amassé plus de 2,39 M$ USD pour l’organisme Prevent Cancer Foundation.

Tout ça en jouant à des jeux vidéos pendant toute une semaine!

Bref, les grosses campagnes caritatives ne sont plus l’apanage des vedettes de la télé.

Vous êtes fans de jeux vidéo et vous voulez également changer le monde pour le mieux? Voici comment vous lancer!

Faire son propre marathon de jeux en direct

Vous faites déjà du streaming? Pourquoi ne pas mettre à contribution votre passion et votre talent pour une bonne cause?

Étape #1: Trouver l’organisme

Tout d’abord, trouver un organisme caritatif. Vous pouvez le contacter pour discuter de votre implication ou encore vérifiez avec elle si on peut lui verser un don de façon électronique.

Plusieurs associations offrent de faire sa propre collecte de fonds avec ses propres objectifs.

Pour n’en nommer que quelques-uns: la Fondation du Cancer du Sein du Québec, Opération Enfant Soleil et Leucan permettent de créer son propre portail de levée de fonds.

Il existe aussi des réseaux de bienfaisance en lien avec des associations ou hôpitaux locaux, comme Extra Life ou encore Child’s Play.

Qui?

Extra Life est un or ganisme au bénéfice du Children’s Miracle Network, un réseau qui vient en aide aux différents organismes en Amérique du Nord.

Au Québec, les dons amassés vont à Opération Enfant Soleil.

Extra Life tient à chaque année un événement qui invite la communauté à se rassembler en novembre. Tous les gamers qui veulent venir en aide peuvent se créer un page et avoir un objectif précis.

Child’s Play , pour sa part, est un organisme qui aide à amasser des fonds pour financer l’achat de consoles, de jeux et de jouets pour un réseau regroupant une centaine d’hôpitaux pour enfants un peu partout à travers le monde.

Localement, c’est le Children’s Hospital à Montréal qui fait partie du réseau de Child’s Play.

Le réseau aura permis d’amasser plus de 44M$ depuis 2003.

Étape #2: Diffuser!

Annoncez d’avance à vos spectateurs, ainsi qu’à votre entourage sur vos réseaux sociaux et donnez-vous un défi, comme par exemple, finir un jeu, ou faire une diffusion de quelques heures.

Donnez aussi une raison pour encourager vos spectateurs à donner: déguisez-vous, promettez de jouer à la suite d’un jeu, teignez-vous les cheveux, etc.

Ou encore: contribuez de façon plus passive

Vous préférez regarder ou jouer plutôt que diffuser? Voici pour vous...

Via Humble Bundle

Pour un montant de votre choix - ou pour un abonnement mensuel d’environ 16$ -, Humble Bundle vous offre une sélection de jeux et de livres en format numérique à rabais. De plus, un pourcentage du prix payé est versé à des oeuvres caritatives.

Depuis sa création en 2010, Humble Bundle aura permis d’amasser 142M$ pour des charités diverses.

Via Twitch #charity

Pendant les Fêtes de 2018, Twitch tenait une collecte de fonds à partir de leur devise, les bits.

À tous les 1000 bits donnés et en ajoutant le mot-clic #charity, Twitch donnait 2$ à Direct Relief, une organisation à but non lucratif et non partisane dont la mission est d'améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté ou des situations d'urgence en mobilisant et en fournissant les ressources médicales essentielles à leurs soins.

Les détails pour l’édition 2019 selon bientôt révélés.

Via des organisations locales

Vous pouvez aussi surveiller les événements dans votre communauté pour participer et aider votre prochain en vous amusant.