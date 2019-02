Comment réussir son «sexfie»: un contenu de Vrak.tv fait parler de lui pour les mauvaises raisons

Le site pour ados Vrak.tv s’est attiré la foudre des internautes samedi après avoir publié sur son site des trucs pour réussir un «sexfie» sans ruiner sa réputation.

Dans un texte intitulé 10 trucs pour réussir ton sexfie sans ruiner ta réputation, on explique notamment que les sextos ont fait place aux sexfies. «Ces égoportraits pris à moitié nus sont devenus la nouvelle tendance en matière de jeu érotique. De quoi raviver la flamme dans ton couple!»

Le sexfie, une contraction entre les mots sex et selfie, consiste à prendre une photo de soi-même dénudé, puis de l’envoyer à un dentinaire à l’aide d’un téléphone intelligent.

10 astuces

Le site Vrak.tv propose ensuite des trucs pour réussir lesdites photos: «Voici donc 10 astuces pour réussir ton sexfie (sans te mettre à risque)... à la condition, bien sûr, que ce soit quelque chose qui te fasse réellement plaisir!»

«À force de manger tous les jours le même plat qu’on adore, on finit par se tanner. Idem avec les sextos, qui peuvent vite perdre leur charme si on en abuse. Vas-y mollo pour ça reste une surprise», peut-on y lire.

«Un sexfie, c’est comme un cadeau: personne n’aime en recevoir un déjà déballé. Dévoile ton corps progressivement plutôt que d’envoyer une photo de toi entièrement dénudé», poursuit le texte.

Des messages d'indignation

La liste, publiée dans la zone Bien-être du site web Vrak.tv, a vite été décriée sur les médias sociaux samedi matin. La comédienne Marie-Soleil Dion a été parmi les premières à réagir.

L’animateur Sébastien Diaz aussi.

Des personnalités politiques ont également commenté l'affaire.

Cet article est inacceptable, surtout de la part de @vraktv dont le public est très jeune! À l’heure où des campagnes de prévention et de sensibilisation à la cyberintimidation se déroulent dans nos écoles, ce billet est irresponsable. #polqc https://t.co/tJ9r7zZTXl — Marwah Rizqy (@marwahrizqy) 2 février 2019

Cet article est absolument inacceptable et irresponsable de la part de @vraktv. Il dénote un sérieux manque de jugement. On espère qu’il sera rapidement retiré. Je suggère de le remplacer par un texte sur la sensibilisation à la cyberintimidation. #PolQc https://t.co/thEoeGN985 — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) 2 février 2019

Réaction de Vrak

En matinée samedi, Vrak a commencé à répondre aux messages publiés sur le réseau social Twitter: «VRAK vous écoute et est sensible à vos commentaires. Bien que nous visons maintenant un public plus mature, les 18-34 ans, notre dernier article sur les sexfies a soulevé plusieurs questions. Nous avons décidé de le retirer promptement et nous reverrons notre ligne éditoriale.»

Depuis 11 h samedi, la liste n'est plus accessible.

Le site web de la chaine télévisée pour ados ne pas permet de connaître la date exacte de publication d’un contenu. Or, le référencement de Google pour ce texte date du 5 juin 2018.

Voici d'autres messages d'internautes fâchés:

Heu... Vrak tv? Je peu comprendre que les reprises des joyeux naufragés c'est un peu dépassé...mais il y à des limites non!? https://t.co/Zf8lIrdnhB — Alexandre Demers (@ALXDEM) 2 février 2019

@vraktv je suis très contente de ne plus avoir votre chaîne si votre préoccupation est d’enseigner à mes enfants comment se foutre à poil sur les réseaux sociaux #esti #vrak #indecent https://t.co/31KwwOZOrq — Marie-Christine (@mctremblayyy) 2 février 2019