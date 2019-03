Comment Stadia transformera la façon dont on consomme les jeux vidéo

Sans le savoir, peut-être avez-vous déjà acheté la dernière console de votre vie. C'est du moins le pari de Google avec son nouveau service qui permet de profiter des jeux de nouvelle génération tout en rendant inutile l'acquisition de nouveau matériel.

L'avenir du jeu vidéo n'est pas une boîte. C'est ce qu'à lancé Phil Harrison, vice-président et directeur général de Google, lors du dévoilement de Stadia, nouveau service qui marque l'arrivée de l'entreprise comme quatrième joueur dans une arène déjà occupée par Microsoft, Sony et Nintendo.

Stadia est donc un service sans console qui s'occupera de propulser le jeu de votre choix. Plutôt que ce jeu soit géré localement sur votre console, il sera géré sur les serveurs de Google. Dans ce contexte, la puissance de votre matériel importe peu. Si votre appareil peut recevoir une vidéo YouTube sans anicroche – Chromecast connecté au téléviseur, PC d'entrée de gamme, téléphone ou tablette – il pourra être utilisé avec Stadia.

AFP





Comment expliquer cette promesse de la part d'un nouveau venu dans le marché?

C'est que contrairement à ses adversaires, Google n'a rien à perdre. L'entreprise n'a pas de relation à entretenir avec des détaillants frustrés de voir disparaître une importante part de revenus provenant de la vente de jeux ou de consoles. Elle n'a également jamais rien promis aux consommateurs qui ont investi dans la toute dernière bête de technologie dans l'espoir de pouvoir l'exploiter pendant de longues années.

Alors que Microsoft et Sony tentent d'introduire cet inévitable changement de mentalité auprès de leurs clients et partenaires, Google peut démarrer à neuf et mettre tous ses efforts là où ça compte: son infrastructure déjà existante.

Une infrastructure qui sera évidemment adaptée pour les besoins de la cause. Chaque utilisateur pourra profiter d'une instance alimentée notamment par un processeur graphique conçu par AMD pouvant générer 10,7 téraflops. Soit plus qu'une PlayStation 4 Pro, qu'une Xbox One X, que ces deux consoles combinées, ou qu'une GeForce RTX 2080 sur PC.

AFP

Cette technologie permettra à Stadia d'offrir des jeux 4K à 60 images à la seconde. Telle est la garantie de Stadia à son lancement. Au fur et à mesure que la technologie évoluera, Stadia suivra en augmentant la puissance de calcul de ses instances, jusqu'à atteindre à long terme une image 8K.

Bien entendu, il vous faudra une connexion Internet stable et adéquate. Il faudra également surveiller votre consommation afin de vous assurer de ne pas avoir à payer des frais supplémentaires.

D'autres avenues pour se démarquer de la concurrence

C'est bien beau de propulser des jeux dans le cloud, mais Google tente aussi de se démarquer de la concurrence avec certaines fonctionnalités pas piquées des vers.

Grâce à State Share, il sera possible pour un joueur de partager l'état de sa partie à un autre utilisateur. S'il se retrouve par exemple face à une horde de zombies avec aucune trousse de premiers soins et un nombre franchement insuffisant de balles, il peut mettre au défi un ami de tenter de faire mieux que lui. L'action pourrait être diffusée via YouTube sans entraver la connexion Internet étant donné que la scène se déroule en réalité déjà sur les serveurs de Google.

Vous êtes mal pris et avez besoin qu'on vous montre le chemin à suivre? Invoquez l'Assistant Google (via un bouton intégré à la manette Stadia, dont l'achat est optionnel) pour consulter la marche à suivre depuis une vidéo YouTube.

Dans un jeu multijoueur en mode coopératif, les développeurs pourraient choisir de diffuser l'écran d'un membre de votre équipe sur n'importe quelle surface de votre environnement, quelque chose qui imposerait des délais considérables si on tentait de le réaliser autrement que par le cloud.

Le diable est dans les détails, et si ces fonctions peuvent paraître anodines lorsque prises séparément, l'ensemble offre un potentiel intéressant. Reste à voir si ces mécaniques peuvent être exploitées par les développeurs de sorte à fondamentalement changer notre façon de jouer.





Stadia n'est pas un Netflix du jeu vidéo

Stadia marque la fin d'une époque, celle où les joueurs devaient investir une somme importante à l'achat de console de nouvelle génération.

Par contre, rien n'a été dit concernant le prix d'accès à son contenu. Jamais Google n'a présenté Stadia comme un «Netflix du jeu vidéo» selon lequel ses utilisateurs auraient accès à un buffet à volonté de jeux vidéo en échange d'un abonnement. Il est peu probable que Stadia emprunte une telle approche, à moins de proposer un forfait mensuel pour «gros joueurs» à prix élevé, ou de limiter le nombre de jeux de son catalogue.

On peut donc imaginer un tarif de base, pouvant inclure quelques jeux gratuits comme ce que propose PlayStation Plus ou Xbox Live Gold, et l'achat de jeux à la pièce. Chose certaine, Google ne peut pas se permettre – au contraire de Netflix – de voir des titres disparaître de sa plateforme : il lui faudra inévitablement un moyen d'assurer l'accessibilité aux jeux déjà enclenchés par ses utilisateurs.

Si on ignore pour l'instant tout du modèle d'affaires de Stadia, Harrison nous a donné rendez-vous cet été pour «plus de détails» lors d'une présentation qui sera consacrée au grand public.

Maintenant, on sait que Microsoft travaille d'ores et déjà sur un service équivalent, nommé xCloud. Selon les rumeurs, son intention est de dévoiler les détails du service lors du prochain E3. Il y a fort à parier que Google sera attentif à la réaction du public face aux forfaits qui seront proposés par Microsoft afin d'ajuster au besoin ses propres tarifs avant leur dévoilement.