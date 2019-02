[CONCOURS] Vous pourriez gagner un voyage offert par Nintendo en prenant une photo drôle!

C’est connu, février est le mois de l’amour et Nintendo le souligne cette année en organisant un concours qui charmera tout particulièrement les joueurs québécois (parce que c’est un concours exclusif à notre province! Yé!).

En effet, le géant japonais vous invite à crier haut et fort votre amour pour sa console Switch en publiant une photo, un dessin, voire une vidéo sur Instagram ou Twitter et en utilisant les mots-clics suivant: #JetaimeNintendoSwitch #ConcoursNintendo

On vous donne un truc au passage

C’est un concours sans tirage.

C’est donc votre originalité qui vous permettra de distinguer du lot. Le mot d’ordre est donc: soyez créatifs (et de bon goût, quand même)!

Voici un exemple de photo pour vous inspirer (NB: évidemment, Pèse sur start ne participe pas vraiment!)

Le prix?

La personne qui gagnera le concours gagnera un périple à New York afin de visiter le magasin phare de Nintendo.

Elle aura donc droit à...

Une paire de billets d’avion aller-retour vers New York (pour la personne gagnante et son invitée).

L’hébergement pour deux dans une chambre pour deux personnes

Une carte-cadeau de 500 $ canadien à dépenser au magasin Nintendo!

À noter

Le concours est ouvert aux Québécoises et Québécois âgés de 14 ans et plus.

Le concours prend fin le 18 février 2019.

Pour avoir plus de détails sur le concours, cliquez ici!

En attendant la photo gagnante, on vous souhaite bonne chance!