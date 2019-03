Crash Team Racing Nitro-Fueled inclura les pistes et personnages de Crash Nitro Kart!

À quelques mois de sa parution, le contenu qu’offrira Crash Team Racing Nitro-Fueled continue de se préciser!

En entrevue avec Pèse sur start, le codirecteur du développeur Beenox, Thomas Wilson, a révélé que le remaster de Crash Team Racing inclura dès sa sortie l'ensemble des pistes, personnages et véhicules d’un autre volet de la série, Crash Nitro Kart, pour un total de 31 circuits.

«Toutes les pistes et arènes de combat de Crash Nitro Kart vont être dans le jeu, incluant les personnages et les véhicules. On bonifie l’expérience», a soutenu celui qui est également directeur créatif pour le studio de Québec.

L’équipe de Beenox en profitera donc pour remettre au goût du jour le contenu de Crash Nitro Kart, notamment en lui insufflant les mécaniques de Crash Team Racing et en proposant des circuits aux environnements repensés, truffés de petits détails.

«On a pris toutes les pistes de Nitro Kart et on s’est éclaté! On a complètement refait les thématiques de chacune des pistes parce qu’on voulait quelque chose de distinctif», a noté Thomas Wilson.

Ce dernier a également fait savoir que les différents modes de jeu de type «combat» de Crash Nitro Kart feront aussi leur apparition dans Nitro-Fueled, en plus du contenu «original» de Crash Team Racing.

Paru en 2003 sur plusieurs plateformes, Crash Nitro Kart se voulait un successeur «nouvelle génération» à Crash Team Racing mais n’avait toutefois pas obtenu le même succès auprès de la critique.

Le jeu avait toutefois laissé de bons souvenirs à une partie de la communauté, estime le codirecteur de Beenox.

Une bande-annonce mettant de l’avant l’intégration des pistes et personnages de Crash Nitro Kart dans Crash Team Racing Nitro-Fueled devrait être diffusée sous peu par Activision, alors que d’autres annonces concernant le contenu du remaster seront effectuées au cours des prochains mois.

Rappelons que l'éditeur avait aussi dévoilé plus tôt cette semaine un avant-goût du personnage de Nitros Oxide avec une intéressante vidéo sur les réseaux sociaux.

Crash Team Racing Nitro-Fueled paraîtra le 21 juin prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.