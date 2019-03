Passe-Partout aurait été créée pour remplacer les maternelles 4 ans

En entrevue à l’émission Là-haut sur la colline, une ancienne fonctionnaire du ministère de l’Éducation, Sylvie Malaison, raconte que Passe-Partout avait été créée avec l’intention de remplacer un projet de réseau de maternelles quatre ans.

En effet, le Rapport Parent des années 1960 recommandait la création d’un réseau de maternelles pour les enfants de quatre ans.

Selon Mme Malaison, le ministère de l’Éducation de l’époque avait déterminé que les coûts d’un tel réseau étaient trop onéreux, et avait plutôt choisi de miser sur les émissions éducatives pour les tout-petits.

«À l'analyse des coûts, il se rend compte que ça va couter beaucoup trop cher, alors donc, il va séparer la poire en deux, créer un certain nombre de maternelles, notamment dans les milieux défavorisés, et il dit on va produire une série télévisée (...) qui va rejoindre l'ensemble des enfants de Québec,» raconte-t-elle.

Passe-Partout aurait alors été créée, inspirée de l’émission américaine Sesame Street.

Or, Sylvie Malaison rapporte que Télé-Québec, appelée à l’époque Radio-Québec, avait refusé de produire et de diffuser l’émission.

Aujourd’hui, alors que la nouvelle série vient d’être inaugurée sur Télé-Québec, Mme Malaison souligne l’ironie, et soulève l’importance de donner le crédit à la création originale.

«Si on remonte dans la vérité historique, Radio-Québec n'est pour rien dans la production originale des 175 premières émissions, et il est d'autant plus absent qu'au départ (...) il s'est fait offrir la production de l'émission Passe-Partout et il l'a refusé,» a-t-elle révélé.