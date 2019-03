[Critique] Yoshi’s Crafted World fait beaucoup de bien au cerveau

L’adorable dinosaure de l’univers de Super Mario est de retour pour une toute nouvelle aventure intitulée Yoshi’s Crafted World. C’est avec une tendinite que je vous donne mes impressions sur le jeu, qui sera en magasin le 29 mars.

Comme beaucoup de fans de Pèse sur Start, j’attends avec impatience l’arrivée de Yoshi’s Crafted World depuis son dévoilement en 2017. L’aperçu était pas mal généreux pour un jeu qui n’allait voir le jour qu’en 2019!

Un jeu qui ressemble à l’allée de bricolage chez Michael’s? Je suis vendue.

Le jeu

Yoshi’s Crafted World est un adorable platformer qui suit un peu la formule de Yoshi’s Woolly World, sorti en 2015. Yoshi peut sauter, voler (brièvement, comme dans tous les autres jeux), avaler ses ennemis et lancer des œufs comme projectiles.

Ça vous rappelle quelque chose? C’est que Yoshi’s Crafted World ne réinvente pas le style auquel on s’est habitué. On ne joue pas à Yoshi pour vivre un réel défi de physique et de platforming; on joue simplement pour s’amuser et être émerveillé par les adorables détails. Si c’est avec cette approche qu’on y joue, Yoshi’s Crafted World est une vraie réussite.

Avec ses décors et son originalité, le jeu fait beaucoup de bien au cerveau. C’est un jeu doux, paisible et joyeux qui nous rappelle que le gaming peut nous faire beaucoup de bien. Je n’ai pas toujours besoin de défis pour être divertie; parfois il suffit d’être transportée dans un autre monde.

Les 40+ niveaux sont conçus sous différentes thématiques et proposent de magnifiques décors avec du carton, ruban, des ballons, etc. Il n’y a aucun élément inutile dans le design de Yoshi’s Crafted World, tout a été pensé pour vraiment vous envelopper dans son thème de bricolage.

On ne s’attache pas trop à l’histoire, bien que Baby Bowser soit pas mal cute dans sa quête pour obtenir les gemmes qui appartiennent aux Yoshis.

Les mécaniques

Si vous avez déjà joué à un jeu Yoshi, vous savez déjà pas mal comment jouer à Yoshi’s Crafted World. Vos ennemis – qui ne sont pas très agressifs, soyons honnêtes – peuvent être neutralisés à l’aide de vos œufs, mais vous allez devoir économiser vos projectiles pour les utiliser sur le décor et les trésors. Parfois, il sera pratique de revenir sur vos pas pour obtenir des œufs et continuer le tableau.

On peut faire bien plus que simplement revenir sur nos pas, en fait. Dès qu’un niveau est complété, il est possible de le refaire, mais dans le sens inversé afin de trouver des «tipoochys» cachés. C’est une excellente façon de collecter des «fleurs binettes», qui servent de devise afin de débloquer les niveaux suivants. Smart!

Il y a aussi quelques défis qui sortent un peu du mode platforming: par exemple, vous contrôlez un Yoshi géant qui doit détruire une ville (c’est moins violent que ça en a l’air, promis) et vous devez obtenir le score le plus haut possible. Heureusement qu’il y a ce type de niveaux, parce que sinon, ce jeu n’aurait pas vraiment de nouveautés côté gameplay.

Mon seul petit problème avec le jeu est que les boss ne sont pas très intéressants. Bien qu’ils utilisent super bien le thème bricolage, ceux-ci sont beaucoup trop faciles à battre. En une seule minute, dans certains cas.

En plus d’avoir des boss plutôt faciles, votre Yoshi peut acheter des tenues spéciales qui serviront également de bouclier temporaire. Vous pouvez donc en prendre, des coups!

Bref

Yoshi’s Crafted World est un bon jeu si on l’approche sachant qu’il ne réinvente pas la formule «Yoshi». Sa réussite est dans la qualité de son univers coloré et dans son ton chaleureux.

C’est un jeu qui nous fait parfaitement décrocher de la routine souvent trop rapide et stressante. Il ne présente peut-être pas la grandeur et les défis d’un Super Mario Odyssey, mais avec ses nombreux niveaux et son univers complètement magique, c’est un incontournable pour tous les fans de la série Yoshi. Que ce soit pour y jouer seule, ou avec une amie!

Le bon

Excellent design des niveaux

Divertissant

Tous âges

Sound design doux qui ne dérange pas le gameplay

Niveaux rejouables à l’inverse

Niveaux spéciaux amusants



Le moins bon

Maintient trop la formule Yoshi sans pousser le jeu plus loin

Boss trop faciles

Un plateformer qui laisse beaucoup de chances

Yoshi’s Crafted World sortira le 29 mars sur la Nintendo Switch et coûtera 79,99$.