Cynthia Gauthier, championne québécoise de «Monster Truck»

Cynthia Gauthier vit son rêve. Amatrice de sensations fortes, elle conduit un camion «Monster Truck» aux États-Unis, et elle excelle.

Mais comme le dit l’expression, nul n’est prophète en son pays. Elle n’est pas une habituée des faits saillants des bulletins de sports. La femme de 30 ans originaire de Mirabel est surtout connue au Québec pour l’émission «Zone VL», qu’elle anime sur les ondes de la chaîne V.

Pourtant, Gauthier a remporté cette année deux épreuves de «Freestyle» au sein de la première série du Championnat des stades de Monster Jam, dont celle de Tampa, en Floride, la fin de semaine dernière. Ainsi, à sa première année au sein de la principale série, elle espère pouvoir se qualifier pour la grande finale en compagnie des meilleurs de la discipline comme Justin Sipes et Morgan Kane, entre autres.

Lors des événements de Monster Jam, les compétiteurs doivent participer à trois volets différents: une course, le «Freestyle» et une épreuve sur deux roues, dont les vainqueurs remportent 14 points. De son propre aveu, Gauthier se démarque principalement en «Freestyle».

«J’en ai gagné deux sur trois cette année!» a fièrement lancé Gauthier dans une entrevue accordée à l’Agence QMI. Il y a vraiment une technique. Le "backflip", si tu ne le fais pas, c’est dur de gagner. C’est comme en ski [acrobatique]: parfois, on n’est pas sûr d’atterrir après une manœuvre, mais si tu ne prends pas de risques, tu ne gagnes pas.»

Pour tous les cascadeurs du Monster Jam, l'objectif est d'obtenir un laissez-passer pour les finales mondiales, qui auront lieu à Orlando au mois de mai. Selon Gauthier, une place dans le top 3 sera suffisante pour se qualifier.

Présentement septième, elle croit pouvoir atteindre cet objectif. Pour y arriver, elle devra obtenir de bons résultats dans toutes les épreuves en redoublant d’ardeur au travail.

«J’ai beaucoup de rattrapage à faire, surtout dans la course, a-t-elle concédé. Ce qui m’aide, c’est que je regarde beaucoup de vidéos. Après chaque spectacle, je prends le temps de regarder pour apprendre de mes erreurs. Je ne suis pas quelqu’un qui gagne avec facilité, alors il faut que je travaille fort pour compétitionner.»

Ses bons résultats en «Freestyle» lui sont malgré tout bien précieux, puisque ce sont les amateurs présents dans les estrades qui sont les juges.

Un parcours atypique

Ayant fait des études en comptabilité, ces succès au volant d’un «Monster Truck» n’étaient pas prévus pour Gauthier. Elle avait tout d’abord trouvé le bonheur en motocross, mais des blessures sérieuses à l’épaule et au genou l’ont toutefois forcée à mettre une croix sur ce sport.

C’est finalement en envoyant des courriels à répétition aux têtes dirigeantes de Monster Jam que Gauthier a obtenu sa chance. Gravissant les échelons un à un, elle est maintenant l’une des favorites des partisans grâce à ses pirouettes, à bord du camion Monster Mutt Dalmatian.

«Je suis tombé en amour à la seconde que j’ai fait mon premier saut en «Monster Truck». Ensuite, ç’a quand même pris un an avant que j’obtienne un volant régulier. Je leur envoyais des courriels toutes les semaines!»

Un toutou pour se rappeler

En plus du Monster Jam et de son émission, Gauthier s’entraîne en CrossFit et fait de la soudure. Son agenda est donc bien rempli. Mais malgré tout, elle n’a pas oublié d’où elle vient.

Elle habite toujours à Mirabel et elle garde un petit toutou, un orignal aux couleurs du Canada que lui a donné sa mère, chaque fois qu’elle monte à bord de son camion.

«Le Québec pour moi, c’est ma famille et mon monde», a-t-elle conclu.