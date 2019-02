Date limite des échanges: sept joueurs disponibles à prix modique

Des solutions temporaires qui ne coûtent pas cher? L’Agence QMI a identifié certains joueurs qui pourraient devenir autonomes sans compensation au terme de la saison et qui gagnent un salaire de 1 million $ ou moins. Évidemment, ces athlètes, qui font partie des équipes qui risquent fortement de rater les séries éliminatoires, peuvent contribuer, mais n’ont rien non plus pour transformer complètement un club.

Troy Brouwer

AFP

Le vétéran Troy Brouwer a inscrit sept buts en 45 matchs avec les Panthers de la Floride, cette saison. Plus important encore, l’attaquant de 33 ans a un gabarit intéressant et a déjà disputé plus de 100 matchs en carrière dans les éliminatoires. Lors des séries de 2016, il avait surpris en récoltant 13 points, dont huit buts, en 20 matchs pour les Blues de St. Louis.

Oscar Fantenberg

AFP

Le défenseur suédois Oscar Fantenberg n’est pas là pour appuyer l’attaque. Malgré une saison de misère pour les Kings de Los Angeles, le gaucher a toutefois présenté un différentiel plutôt acceptable de -1, cette saison. Fantenberg a connu brièvement la fièvre des séries, l’an dernier, en participant à quatre matchs éliminatoires avec les Kings.

Brian Gibbons

AFP

L’attaquant Brian Gibbons, 30 ans, est prêt à quitter les Ducks d’Anaheim. On doute toutefois qu’il puisse vraiment aider un club en vue des séries. Il pourrait néanmoins ajouter un peu de profondeur. Parmi son expérience dans les éliminatoires, il a participé au tournoi printanier avec Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh en 2014.

Nick Jensen

AFP

Avec 12 points en 53 matchs cette saison, le défenseur Nick Jensen a offert de fiers services aux Red Wings. Il a été utilisé, en moyenne, pendant plus de 20 minutes par rencontre. À 28 ans, il pourrait être échangé et goûter pour une première fois aux séries de la Ligue nationale de hockey (LNH). Sauf si les Wings lui offrent une prolongation de contrat...

Magnus Paajarvi

AFP

Repêché en première ronde - 10e au total - par les Oilers d’Edmonton en 2009, l’attaquant suédois Magnus Paajarvi a une carrière décevante. À 27 ans, il a néanmoins participé à 450 matchs, incluant les séries, dans la LNH. Paajarvi a marqué sept buts et ajouté une mention d’aide en 52 matchs avec les Sénateurs depuis le début de la présente campagne. Il a notamment réalisé un doublé, mercredi, dans une défaite de 5 à 4 contre les Maple Leafs de Toronto.

Chris Wideman

AFP

Après l’épisode «Ubergate» à Ottawa, le défenseur Chris Wideman s’est retrouvé chez les Oilers d’Edmonton, puis dans l’organisation des Panthers de la Floride. Il a récolté six points en 10 matchs avec les Thunderbirds de Springfield, dans la Ligue américaine. Et si Wideman terminait cette folle saison en beauté en se joignant à un club participant aux séries de la LNH?

Egor Yakovlev

AFP

Après de nombreuses saisons passées dans la Ligue continentale de hockey (KHL), le Russe Egor Yakovlev est en train de faire sa niche dans l’organisation des Devils du New Jersey. Il est fort possible que les Devils tentent de prolonger son contrat, mais si ce n’est pas le cas, le défenseur de 27 ans pourrait poursuivre son surprenant parcours avec une autre équipe.