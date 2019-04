«Death of a Ladies’ Man»: début du tournage du film inspiré par Leonard Cohen

Le long métrage Death of a Ladies’s Man, inspiré par le travail du regretté Leonard Cohen, prend forme. Le réalisateur montréalais, Matthew Bissonnette, vient d’en lancer le tournage.

Le film met en vedette les acteurs de renommée internationale Gabriel Byrne et Brian Gleeson, en plus des Québécois Suzanne Clément, Antoine Olivier Pilon, Karelle Tremblay et Pascale Bussières.

Les caméras de cette comédie dramatique tourneront à Montréal et dans la campagne ontarienne jusqu’au 7 mai. L’équipe de la coproduction entre le Canada et l’Irlande se rendra ensuite sur les terres de ce dernier pays pour une poignée de jours à la fin du mois de mai.

La date de sortie de Death of a Ladies’ Man n’est pas encore connue. L’œuvre s’articulera autour de Samuel O’Shea – joué par Gabriel Byrne –, enseignant de poésie aux prises avec une nouvelle crise existentielle. Son retour en Irlande ne se fera pas sans surprises. Ses enfants prendront vie sous les traits d’Antoine Olivier Pilon et Karelle Tremblay.

Au début des années 2000, Matthew Bissonnette s’est aussi intéressé à Leonard Cohen, le temps de sa comédie dramatique et criminelle Looking for Leonard. Un de ses personnages lit le roman Beautiful Losers de l’artiste qui nous a quittés en 2016.