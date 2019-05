Décès de Peter Mayhew: 12 choses que vous ne savez (probablement) pas sur l’interprète de Chewbacca

Dur coup pour les fans de Star Wars!

À quelques jours du 4 mai (« May the fourth », une journée de célébrations pour les amateurs de la franchise), on apprenait hier le décès de Peter Mayhew qui a revêtu la fourrure de Chewbacca à moult reprises.

Voici 12 choses à savoir sur le plus discret des héros de la galaxie.

1. Natif de l'Angleterre

Il est né le 19 mai 1944 à Barnes, une banlieue de Londres.

2. Puis habitant du Texas

Il a ensuite habité Boyd, au Texas. Il est devenu citoyen américain en 2005.

3. Un géant qui n’en était pas un

Bien qu’on le qualifie de « géant », il ne souffre pas de gigantisme. Il est juste... grand. Taille maximale atteinte : 2.21 m

4. Il doit sa carrière à Darth Vader (oui, oui)

Le rôle de Chewbacca devait tout d’abord être joué par le culturiste David Prowse, mais ce dernier a finalement opté pour le rôle de... Darth Vader.

5. Une première carrière en médecine

Il était aide-soignant dans le département de radiologie du King’s College Hospital de Londres.

Photo: Dean.huang.wiki via Wikimedia Commons.

En entrevue avec ABC , il a confié que Georges Lucas l’a aperçu sur son lieu de travail. « [J’étais sur un sofa]. Je me lève et il dit “Hum ! Je crois qu’on l’a trouvé !” à son coproducteur. »

6. Son deuxième rôle : un minotaure !

Trois mois à peine après la parution d’A New Hope, on pouvait revoir Mayhew sur grand écran dans Sinbad and the Eye of the Tiger.

Il y interprétait un minotaure coulé dans le bronze.

Malheureusement, son nom n’était pas au générique.

7. Il était très présent pour les fans

Entre les trilogies, Mayhew était un abonné des conventions à la ComicCon.

Photo: Luigi Novi via Wikimedia Commons.

Il pouvait en faire jusqu’à une trentaine par année un peu partout à travers le monde.

8. Il a participé à une autre série culte : Dragon Ball

En 1997, il prêtait sa voix graveleuse à Susha, un personnage de la série Dragon Ball, pour le film d’animation Dragon Ball GT : A Hero’s Legacy.

9. Selon lui, Chewbacca était une grosse doudou!

Malgré la force physique de son personnage (et son rugissement inimitable, évidemment), Mayhew voyait Chewbacca comme une gigantesque doudou, voire un ourson de peluche géant.

« Il est là pour veille sur l’équipage. » C’est pourquoi, selon lui, que le personnage était surtout populaire auprès des enfants.

AFP

10. Un acteur fidèle au combat

Mayhew a revêtu la tenue de Chewbacca pour la trilogie originale ainsi que Revenge Of The Sith (2005) et The Force Awakens (2015).

Il a également participé à un épisode des Muppets (1980), au fameux spécial de Noël (1978) ainsi qu’à des publicités et apparitions dans des hôpitaux pour enfants.

11. Il était également auteur de livres pour enfants.

Il a écrit deux livres pour enfants : Growing Up Giant et My Favorite Giant, deux livres dénonçant l’intimidation et faisant valoir que les différences (de tailles, notamment) sont des forces plutôt que des sujets de moqueries.

12. Son dernier rôle : expert en Chewbacca!

La tenue du wookie était portée par deux acteurs sur le plateau de The Force Awakens : Mayhew et Joonas Suotamo.

AFP

L’acteur original a ensuite pris sa retraite.

Bien que Suotamo a officiellement pris la relève sur le tournage de The Last Jedi, Mayhew est demeuré sur le générique du film à titre de consultant pour le rôle de Chewbacca !