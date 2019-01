[VIDÉO] Dégât d'eau majeur à l'hôtel de ville de Québec

L’hôtel de Ville de Québec a subi ce lundi matin un dégât d’eau majeur dont le coût est évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars. L’eau a causé des dommages importants sur trois étages de l’ l’édifice du Vieux-Québec inauguré en 1896.

Tout a commencé lors de la tempête de la fin de semaine. La fenêtre d’un bureau situé au deuxième étage (troisième étage si on compte le rez-de-chaussée) du secteur sud de l’édifice s’est soudainement ouverte. «Le froid est entré par cette fenêtre. Les tuyaux des gicleurs ont gelé. Ce matin (lundi), lors de travaux de réparation, la tête de gicleur a éclaté», a expliqué David O’Brien, porte-parole de la Ville.

Les bris ont donc touché les plafonds, les planchers et les murs. On signale également des bris d’équipements de bureau et d’ordinateurs. La salle du comité exécutif est «lourdement endommagée et devra être reconstruite au complet», a ajouté M. O’Brien.

Une vidéo

Une vidéo publiée sur le profil Facebook de Paul-Christian Nolin, attaché de presse du maire Labeaume, montre l’étendue des dégâts. «La salle du Comité exécutif de la Ville a subi un important dégât d’eau ce matin, à la suite d’un problème de gicleurs. Quelle tristesse! Mais nos employés sont déjà en action pour corriger la situation», a-t-il écrit.

Le Service du greffe et des archives a également subi des dommages. Les employés ont dû être relocalisés dans d’autres bureaux. Cela dit, les archives de la Ville sont intactes, puisqu’elles sont entreposées dans des locaux se trouvant à l’extérieur de l’hôtel de Ville.

La conférence de presse prévue lundi à 14h (au sujet du réseau de transport structurant) et le conseil municipal de 17h sont maintenus. La salle du conseil n’a pas été touchée par les dégâts.

Faut-il s’attendre à ce que la facture des dégâts soit payée par les assureurs? «La Ville de Québec est auto-assurée. Elle a un fonds de prévoyance (pour parer à ce genre de situation)», a expliqué le porte-parole O’Brien.