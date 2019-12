Des accessoires connectés pour garder la ligne

En collaboration avec

Que ce soit pour perdre des kilos ou maintenir votre poids santé, plusieurs accessoires connectés facilitent la mise en forme.



Une montre pour suivre ses entraînements

Les montres intelligentes mesurent les mouvements de votre poignet. Avec ces informations, elles savent si vous avez assez bougé dans une journée et combien de calories vous avez dépensées.

Les meilleures montres minutent automatiquement vos entraînements, que vous optiez pour le ski, la natation ou la course. Avec leur lecteur de rythme cardiaque, elles indiquent aussi l’intensité de la séance.

Plusieurs modèles existent sur le marché. L’Apple Watch Series 5 est la plus complète, avec ses applications variées pour la vie de tous les jours. S’il n’y a que le sport qui vous intéresse, d’autres modèles moins chers conviennent aussi parfaitement, comme la Fitbit Versa 2.

Un téléphone pour mesurer ses calories

Mesurer les calories dépensées ne suffit pas pour suivre de près une perte de poids. Il faut aussi mesurer les calories ingérées. Plusieurs applications mobiles facilitent ce suivi. Il suffit alors de numériser le code-barre d’une collation ou d’entrer le nom des plats consommés tous les jours.

Le processus peut être fastidieux au début. Heureusement, les mets qui reviennent au menu se notent ensuite en quelques secondes. Certains logiciels permettent même de prendre une photo de son plat pour l’identifier automatiquement.

Parmi les logiciels à considérer, notons Lose It! et MyFitnessPal, offerts gratuitement sur Android et iOS. Dans les deux cas, une version payante avec plus de fonctionnalités est aussi proposée.





De l’équipement sportif connecté pour se motiver

Un vélo stationnaire pour la maison doté d’un écran diffusant des séances d’entraînement en ligne: voilà ce qu’offre Peloton. Le vélo présente un entraîneur motivant, mais aussi vos statistiques et votre positionnement par rapport aux autres personnes qui pédalent en même temps que vous. Le service fait fureur chez les adeptes de forme physique qui manquent de temps pour s’entraîner dans un gymnase.

Attention toutefois, Peloton coûte cher, soit 2950 $ pour le vélo et 49 $ par mois pour l’abonnement. D’autres modèles plus abordables sont également offerts, comme le vélo Echelon, vendu 1650 $.

Les vélos dominent le marché des équipements connectés, mais d’autres appareils du genre devraient s’ajouter au cours des prochaines années.

Une balance intelligente pour garder le cap

Une balance connectée mesure votre poids et l’inscrit dans votre téléphone par Wi-Fi. Les meilleures balances, comme la QardioBase 2, estiment, en plus, l’indice de masse corporelle, l’eau, la masse osseuse et la masse musculaire. Elles reconnaissent aussi automatiquement les différents membres de la maison.

Ces appareils permettent de suivre sa progression sur un graphique et indiquent si on est sur la bonne voie par rapport à ses objectifs. Après tout, il ne suffit pas de s’équiper de gadgets pour perdre du poids. Il faut surtout avoir la motivation nécessaire et s’en servir convenablement tous les jours. La technologie est un formidable outil, mais elle ne vous fera pas retrouver la forme comme par magie.