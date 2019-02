[VIDÉO] On a vu de beaux gros bateaux et plein de pêcheurs au Salon du bateau

Ils étaient beaux, les bateaux, au quatrième étage de la Place Bonaventure.

Nous sommes allés les zieuter, ces beaux bateaux. Ce sont plus de 450 embarcations qui étaient présentées au public amateur de sports nautiques. Il y en avait pour tous les types de budget, parce qu'on va se le dire, c'est pas donné, des chaloupes. Surtout celles à 750 000 $ dans lesquelles on peut dormir et passer des semaines sans toucher au sol. Quand même, ce hobby les passionne, même si la plupart des gens étaient sur place pour se faire une idée sur ce qu'ils achèteront dans l'usagé par la suite. Ça sentait presque l'été!

Bon visionnement.

