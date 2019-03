Des messages haineux à l’intention de Jonathan Dahlen

Le hockeyeur Jonathan Dahlen a été contraint de quitter les médias sociaux après avoir reçu plusieurs messages haineux de la part de partisans des Canucks de Vancouver, l’organisation l’ayant échangé aux Sharks de San Jose à la date limite des transactions.

La semaine dernière, le directeur général de l’équipe de la Colombie-Britannique, Jim Benning, avait déclaré que l’ailier de 21 ans avait exigé un transfert. Cependant, le joueur concerné a mentionné ensuite au site suédois hockeynews.se qu’il n’avait émis aucune demande en ce sens.

Entre temps, les supporteurs des Canucks s’en sont pris à Dahlen, qui a accepté le tout difficilement.

«J’ai trouvé cela dur de recevoir de tels messages des partisans de Vancouver, a-t-il mentionné par le biais de propos rapportés par le réseau TSN. Ils ont écrit des mots haineux et j’ai mis fin à cela en me retirant de Twitter et d’Instagram. J’essaie de rester dans le noir par rapport à cela et je tente de me sentir plus à l’aise.»

Blâme contre les Canucks

Peu importe s'il a demandé d'être échangé ou non, celui qui est le fils de l'ex-hockeyeur Ulf Dahlen avait néanmoins souligné que son ancienne formation l’avait mal développé durant son passage avec les Comets d’Utica, filiale des Canucks.

«Ce que j’ai dit à mon agent, c’est qu’ils avaient privilégié la mauvaise approche, a-t-il précisé. Je sens qu’on m’a davantage écrasé au lieu de me supporter. Au lieu de devenir un meilleur joueur, je me suis retrouvé dans la direction opposée.»

Précédemment, Benning avait déclaré que Dahlen était malheureux d’évoluer avec le club-école.

«Parfois, il y a des joueurs qui ne veulent pas faire leur part dans leur développement. Ils souhaitent une opportunité dans la Ligue nationale dès le départ. Nous pensions seulement qu’il y avait encore des améliorations à apporter à son jeu avant de lui donner une chance.»

Choix de deuxième tour, le 42e au total, des Sénateurs d’Ottawa en 2016, Dahlen a inscrit 14 buts et 18 mentions d’aide pour 32 points en 53 matchs de la Ligue américaine cette saison.