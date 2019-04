Des milliers de Russes posent en maillot pour soutenir une enseignante

View this post on Instagram

Учительницы России выкладывают фото в купальниках, чтобы поддержать коллегу из Барнаула. ⠀ Татьяна Кувшинникова работала преподавательницей русского и литературы в школе. Она занималась моржеванием и выкладывала в соцсети мотивирующие фото в купальнике. Естественно, нашлись люди, которые с возмущением пришли к директору школы. Татьяну заставили писать заявление об увольнении. ⠀ Об этом узнали родители её учеников и коллективно отстояли педагога. В итоге женщине всё равно пришлось уволиться, потому что администрация школы давила на неё, а её сына начали травить. Это не первый случай, когда из школы выгнали женщину за фото в купальнике. ⠀ Теперь учителя России, естественно, только самые смелые, начали выкладывать свои фото в купальниках с хэштегом #учителятожелюди. Под фотографиями они рассказывают о том, как же это тупо, что их не считают людьми, а за их личной жизнь пристально следят родители детей, которых они учат. ⠀ А также цитата: «Если учителю нельзя откровенно фотографироваться вне школы, то родителей нужно лишать родительских прав за то, что ребёнок увидел их в купальнике, нижнем белье или в бане!» ⠀ Яжматери, просыпайтесь. Тут скрепы трещат, без вас не получится уволить учителей, у которых есть тело и хобби! ЭТО САРКАЗМ, ЕСЛИ ЧТО. Оставьте педагогов в покое и займитесь воспитанием своих детей. ⠀ Смелые учителя на фото: @olesya_road, @freya_ingvarsdottir, @nelin_na, @lavrushka_garbushka, @dasha_lukashenskaya, @slinko_darya ⠀ #краснодарскийкрай #краснодар #учитель #маразмкрепчал #фотовкупальнике #яжмать