Deux joueurs du baseball majeur meurent dans un accident

Luis Valbuena et Jose Castillo, qui ont tous deux joué dans le baseball majeur, sont décédés à la suite d’un accident de voiture, jeudi, dans leur pays natal, au Venezuela.

«Nos cœurs sont avec les familles et les amis de Luis Valbuena et Jose Castillo, qui sont morts tragiquement dans un accident de voiture sur la route entre Caracas et Barquisimeto, où ils allaient pour leur prochain match de la Ligue d’hiver du Venezuela, a témoigné Tony Clark, directeur exécutif de l’Association des joueurs, vendredi. Ces deux jeunes joueurs ont vécu pour la compétition dans ce sport que nous aimons. Leur présence sur le terrain et à l’extérieur manquera terriblement à la communauté du baseball.»

Photo AFP

Ayant récemment célébré ses 33 ans, Valbuena a joué dans le baseball majeur lors de 11 saisons. Il a œuvré pour cinq équipes différentes, principalement avec les Cubs de Chicago. Valbuena a aussi porté l’uniforme des Mariners de Seattle, des Indians de Cleveland, des Astros de Houston et, tout récemment, des Angels de Los Angeles.

Participant à 96 matchs avec les Angels la saison dernière, Valbuena a ainsi frappé neuf circuits et totalisé 33 points produits. Il a réussi un total de 114 longues balles durant sa carrière dans le baseball majeur.

«Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de l’ancien joueur des Angels Luis Valbuena de l’ancien joueur d’avant-champ du baseball majeur Jose Castillo, a réagi l’organisation des Angels, sur son compte Twitter. Nos pensées et nos prières accompagnent les proches durant cette période difficile.»

Castillo, 37 ans, a disputé quatre saisons avec les Pirates de Pittsburgh, de 2004 à 2007, avant de défendre les couleurs des Giants de San Francisco et des Astros de Houston en 2008.