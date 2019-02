Deux Pionniers de Rimouski avec le Rouge et Or

Coéquipiers pendant trois ans avec les Pionniers de Rimouski, les plaqueurs Pierre-Alexandre Gauthier et Jean-William Rouleau poursuivront leur carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Les deux amis ont fait connaître leur décision, mercredi, après avoir visité le 19 janvier. Les deux hésitaient entre Laval et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke où leur coéquipier Dylan Côté s’est engagé avant le début de la saison collégiale.

«Je me suis plus reconnu et j’avais plus d’affinités à Laval lors de ma visite, a expliqué Gauthier qui a été élu sur l’équipe d’étoiles de la section Nord-Est en Division 3. Le but ultime est de pouvoir jouer, mais je veux apprendre beaucoup à ma première saison. Je suis un gars sérieux, assidu et qui va travailler très fort.»

Le plaqueur de 6 pi 2 po et 275 livres a été élu recrue et joueur de ligne défensive par excellence en 2016 de la section Nord-Est. «Je suis content de mon parcours collégial, a indiqué le natif de Matane. J’ai été recruté par des équipes de Québec en Division 1, mais je n’ai pas de regret de mon choix.»

Élu sur l’équipe d’étoiles en 2017, Rouleau a opté pour Laval pour des raisons académiques. «Le plus gros facteur a été mes études, a souligné le plaqueur de 6 pi 2 po et 305 livres qui a vu le jour à Québec, mais qui est déménagé à Rimouski à l’âge de quatre ans. Je vais étudier en physiothérapie avec comme plan de me diriger en médecine en cours d’études. Ce fut un choix assez éprouvant parce que je ne voulais pas avoir de regret. Je sais que j’en aurai pas.»

«Je n’ai pas d’attentes à ma première saison, d’ajouter celui dont les deux parents ont étudié à Laval. Je veux me donner le temps d’être prêt afin de ne pas être démuni quand je vais voir de l’action.»

Les deux amis souhaitaient-ils poursuivre leur parcours sportif ensemble? «C’est le fun qu’on se retrouve les deux au même endroit, a précisé Rouleau, mais ce ne fut pas le facteur principal dans ma décision.»

«Je suis content que Jean-William aille à Laval, de renchérir Gauthier, mais ce n’était pas un facteur important dans ma décision. Quand j’ai annoncé ma décision, je ne savais pas encore quelle serait la décision de Jean-William.»

Gauthier et Rouleau rejoignent leur ancien coéquipier Antoine Marin. Le bloqueur s’est joint au Rouge et Or l’an dernier.