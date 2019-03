Deux roquettes tirées de Gaza vers la région de Tel-Aviv

Deux roquettes ont été tirées jeudi depuis la bande de Gaza vers la région de Tel-Aviv, a déclaré l’armée israélienne sans faire état de victimes ou de dégâts.

Quelques instants avant l’annonce de l’armée, postée sur Twitter, des sirènes ont retenti en soirée à Tel-Aviv et dans les localités voisines.

RAW FOOTAGE: Earlier this evening, air raid sirens sounded in #Tel Aviv after two rockets were launched from #Gaza at Israel. pic.twitter.com/9DXEYrxCom