Devils-Hurricanes: que le diable l’emporte...

Le sort du Canadien étant directement lié aux résultats de ses opposants dans la lutte aux éliminatoires, il est à espérer pour les partisans montréalais que les Devils du New Jersey soient en mesure de surprendre les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir, à Raleigh.

Plus tôt cette saison, les Devils ont d’ailleurs remporté deux des trois duels face aux Hurricanes, soit les deux plus récents, le 29 décembre et le 10 février.

Dans la rencontre du mois de décembre, la formation du New Jersey avait même blanchi les «Canes» par le pointage de 2 à 0. C’est toutefois le jeune gardien MacKenzie Blackwood qui avait joué les héros, repoussant 37 rondelles pour récolter son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Se retrouvant cinq fois en supériorité numérique pendant la soirée, les Hurricanes n’avaient pas été en mesure d’en profiter.

Blackwood, qui pourrait être envoyé à nouveau dans la mêlée face à la formation évoluant à Raleigh, a participé à un total de 22 parties cette saison pour les Devils. Il a présenté une moyenne de buts alloués de 2,59 et un taux d’efficacité de ,917.

Encore lundi, Blackwood a bien fait avec 30 arrêts dans un gain de 4 à 2 des Devils aux dépens des Rangers de New York. À l’attaque, Travis Zajac avait par ailleurs profité de ce match pour inscrire son 18e but de la saison. Zajac est le troisième meilleur buteur chez les Devils depuis le début de la campagne, derrière Kyle Palmieri (27) et Blake Coleman (22).

Mrazek devant le filet?

Chez les Hurricanes, le gardien Petr Mrazek semble être l’homme de confiance devant le filet. Mardi soir, il a effectué 23 arrêts dans un important gain de 4 à 1 face aux Maple Leafs de Toronto.

«C’était un match fantastique devant moi», a-t-il noté, en rendant hommage à ses coéquipiers sur le site web de la LNH. «Les gars ont fait un travail remarquable en bloquant beaucoup de lancers. Le club au complet a exécuté ce que l’on voulait.»

Jesper Bratt, qui a effectué un retour à l’entraînement plus tôt cette semaine, pourrait aussi venir donner un coup de pouce aux Devils. N’ayant pas joué depuis le 5 mars en raison d’une blessure au bas du corps, l’attaquant a inscrit 33 points en 51 matchs.