Disney révèle ses plans jusqu’à 2027 et il y aura énormément de films

Fans de Star Wars, Disney ne vous lâchera pas pour encore plusieurs années. La compagnie a dévoilé les ajustements apportés à son horaire de films, repoussants certains titres et confirmant quelques dates dont celles des prochains films de la franchise Star Wars.

L’acquisition de Fox par Disney donne un horaire très chargé et oblige la compagnie à changer certaines dates afin que les projets puissent être réalisés et bien rentables. Ça veut dire qu’on voit très loin; aussi loin que 2027, ou quand Avatar 5 (oui, 5!) devrait voir le jour.

Le prochain Star Wars en 2022

La pause de Star Wars, après The Rise of Skywalker qui sort en décembre 2019, ne sera pas trop longue; le prochain film est prévu pour le 16 décembre 2022. Mais, ce n’est pas tout! Il y en a un deuxième de prévu pour le 20 décembre 2024 et même un troisième le 18 décembre 2026.

The Rise of Skywalker va conclure la saga de neuf films que l'on connaît depuis 1977. Pour le moment, on ne sait toujours pas ce que les trois prochains titres vont explorer. Rian Johnson (Looper, Star Wars: Last Jedi) travaille sur des scénarios pour une trilogie, mais il n'est pas seul: D.B. Weiss et David Benioff de Game of Thrones le font aussi.

Avatar voit loin

Avatar de James Cameron sera de retour, bien que la franchise soit encore repoussée. Avatar 2 verra le jour le 17 décembre 2021, selon les plans de Disney, et ce n'est pas tout! Avatar 3 sortirait le 22 décembre 2023, Avatar 4 le 19 décembre 2025 et Avatar 5 le 17 décembre 2027. Ça en fait, de l'Avatar.

La solution de Disney à l’énorme acquisition de Fox semble être d’alterner les gros titres de décembre.

Plein d’autres beaux projets!

Outre Star Wars et Avatar, la liste de projets de Disney/Fox est très remplie. On prévoit plusieurs films Disney Live Action comme les 101 Dalmatiens avec Emma Stone, plein de titres Marvel mystérieux et des animations.

La liste complète:

James Cameron sera pas mal occupé dans les prochaines années!