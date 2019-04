Enfin, on peut changer notre nom de joueur gênant sur le PlayStation Network!

L’attente est enfin terminée. Les propriétaires de consoles Sony peuvent changer leurs noms de joueurs (ou ID si vous préférez) sur le PlayStation Network dès maintenant.

C’est en octobre 2018 que l’entreprise annonçait que cette fonctionnalité serait offerte sous peu.

Enfin, vous pouvez enfouir votre nom de joueur choisi à l’âge de 12 ans aux oubliettes!

Dites adieu aux xXxDragonBoy2004xXx et BabyBlueGurl756382 de ce monde!

Le changement sera garanti sur les jeux qui ont été publiés à partir du 1er avril 2018.

Sony ne peut toutefois pas garantir que ce sera supporté par tous les jeux.

Attention! Ce n’est pas supporté partout

Le géant japonais tient toutefois à avertir les joueurs de quelques problèmes critiques sur certains jeux, suite au changement de nom.

Notamment, Everybody’s Golf, LittleBigPlanet3 et quelques éditions de MLB: The Show sont affectés par le problème.

Le bogue affecterait principalement la perte des trophées ou de la monnaie en jeu.

Les autres jeux qui ne supporteraient pas le changement de nom sont :

• Bloodborne

• Uncharted 4 : A Thief’s End

• Grand Theft Auto 5

• The Last Of Us

• NBA 2K19

• Warframe

Sony a également fourni une liste complète des jeux qui supportent la nouvelle fonctionnalité

Combien coûte l’effacement de nos «erreurs» du passé?

Le premier changement est offert gratuitement par PlayStation.

Sony chargera ensuite 9,99$ pour changer à nouveau votre nom d’utilisateur ou 4,99$ si vous êtes un abonné PlayStation Plus.