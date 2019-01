DJ Khaled jouera les «Bad Boys for Life» aux côtés de Will Smith et Martin Lawrence

«And another one!» DJ Khaled compte bien ajouter une corde à son arc en poursuivant une carrière au cinéma.

Après avoir joué dans les comédies Pitch Perfect 3 et All-Star Weekend, le musicien vient d'intégrer la distribution du troisième opus de Bad Boys.

Will Smith et Martin Lawrence feront logiquement partie de cette distribution qui mêlera les nouvelles techniques policières aux anciennes méthodes toujours efficaces. Sortie prévue le 17 janvier 2020.

Le DJ va donc délaisser, un moment, le monde de la musique pour celui du cinéma.

Selon les médias américains, DJ Khaleb, célèbre pour avoir collaboré avec des stars de la musique comme Rihanna ou encore Justin Bieber, va intégrer la distribution de Bad Boys for Life.

Jusqu'ici, aucun détail concernant son personnage n'a été révélé.

Le producteur et musicien rejoint les stars de cette franchise, à savoir Will Smith et Martin Lawrence, qui reprendront leur rôle respectif.

DJ Khaled ne sera pas le seul à débarquer dans l'univers de Bad Boys for Life, puisqu'il rejoindra les nouveaux venus Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio et Paola Nuñez, tandis que Joe Pantoliano sera de retour dans la peau du Capitaine C. Howard.

Le tournage de cette suite vient tout juste de débuter à Atlanta, aux États-Unis.

L'intrigue de ce troisième opus confrontera une nouvelle génération de policiers entraînés aux techniques modernes à l'ancienne équipe des Bad Boys aux méthodes peu conventionnelles alors qu'un nouveau désastre menace Miami.

Adil El Arbi et Bilall Fallah réaliseront cette suite, produite par Jerry Bruckheimer, producteur des deux premiers volets, sortis en 1995 et 2003.