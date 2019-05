Dopage : Samuel Thomassin blanchi sur toute la ligne

Contrôlé positif le 3 novembre après la demi-finale face au Vert & Or de Sherbrooke, Samuel Thomassin a été absous de toute accusation lors d’un jugement rendu par l’arbitre L. Yves Fortier.

Au terme de la victoire du Rouge et Or de l’Université Laval le 3 novembre, le garde a subi un test inopiné comme c’est monnaie courante dans les séries éliminatoires. Le 25 novembre, Thomassin apprenait que son test était positif. Les tests du Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) avaient décelé la présence du Dexaméthasone dans son échantillon d’urine. Cet anti-inflammatoire est interdit par l’Agence mondiale d’antidopage (AMA).

Thomassion a été reçu en audience le 19 mars par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Après avoir entendu toutes les parties, l’arbitre L. Yves Fortier a décrété le 15 avril que le joueur du Rouge et Or n’avait rien à se reprocher et qu’une erreur était à l’origine du contrôle positif. Par le fait même, il n’écoperait d’aucune sanction.

«Je suis soulagé parce que les quatre derniers mois ont été pas mal stressants, a confié Thomassin qui s’envolera pour le New Jersey vendredi midi afin de participer au mini camp des recrues des Giants de New York. Mon monde venait de s’effondrer quand j’ai appris la nouvelle de mon test positif le lendemain de la Coupe Vanier. C’était l’incompréhension totale parce que je savais que je n’avais rien à me reprocher.»

À la pause de la demie du match de demi-finale, Thomassin a reçu une injection pour soulager une blessure à l’épaule droite. La fiole contenait du Dexaméthasone plutôt que le produit prévu, le Toradol qui, lui, est légal, et qui lui avait été prescrit en 2016.

Même si Thomassin a été exonéré de tout blâme, le CCES est dans l’obligation de publier l’information, ce qu’il a fait cet après-midi.

«Un athlète de football de U SPORTS n’a commis aucune faute pour la présence de dexaméthasone» titrait le CCES dans son communiqué