Une fillette de 6 ans tuée par son petit frère en Géorgie

Une tragédie est survenue lundi en Géorgie, alors qu’un jeune garçon de quatre ans a accidentellement tiré sur sa soeur de six ans à la tête.

Les enfants attendaient leur mère dans la voiture, se préparant pour la partie de baseball du garçon, lorsque l’incident est survenu, relate CNN.

Capture d'écran GoFundMe

Le cadet a alors trouvé une arme à feu dans le coffre à gants de la voiture et a accidentellement ouvert le feu sur sa petite soeur, l’atteignant directement au crâne. Millie Drew, six ans, est décédée deux jours plus tard.

Les autorités ont déterminé qu’aucune charge ne devrait être portée contre le gamin, vu la tristesse de la situation. Toujours selon CNN, le shérif du comté de Paulding en Géorgie rappelle aux citoyens de garder leur arme à feu désarmée et hors de la portée des enfants afin d'éviter qu’une situation du genre ne survienne plus.

Depuis l'incident, une page GoFundMe a recueilli plus de 38 410 $ afin de venir en aide à la famille. De plus, la mort de la jeune Millie Drew donnera de l'espoir à certains, puisque qu'elle fera dons de ses organes à ceux qui en ont besoin.

Statistique inquiétante

Cet évènement ramène encore une fois le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Selon le site The Data Face, les ventes de fusils et pistolets ont augmenté de plus de 80 % entre 1999 et 2017.

Quelques semaines auparavant, le jeune Matthew Hubbard, 15 ans, a aussi été tué lors d'un accident similaire en Géorgie.