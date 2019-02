Droits humains: Washington supprime des aides militaires au Cameroun

Washington | Les États-Unis ont mis un terme à plusieurs programmes d’aide militaire et sécuritaire au Cameroun en invoquant des accusations de « graves violations des droits humains »de la part des forces de l’ordre camerounaises.

« Après examen attentif » de « notre relation de sécurité avec le Cameroun », « le gouvernement américain a mis fin à certaines de nos coopérations », a déclaré jeudi à l’AFP un responsabledu département d’État américain.

« Nous ne prenons pas ces mesures à la légère, mais nous ne nous déroberons pas s’il fallait diminuer encore davantage notre aide à la lumière de l’évolution de la situation », a-t-ilprévenu.

Les programmes arrêtés concernent notamment la formation et les pièces détachées pour les avions de transport militaire américains C-130 appartenant à la flotte camerounaise, ainsi quela livraison de quatre bateaux de patrouille, de neuf véhicules blindés et d’un système radar.

Washington retire aussi sa proposition faite à Yaoundé d’être candidat à un programme américain de formation de ses forces de défense.

L’ensemble de l’aide supprimée représentait un montant de plus de 17 millions de dollars, rapporte la chaîne américaine CNN.

Selon la diplomatie américaine, « il est dans l’intérêt du Cameroun de faire preuve d’une plus grande transparence dans les investigations sur des accusations crédibles de graves violationsdes droits humains de la part des forces de l’ordre, notamment dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord ».

Une quinzaine d’organisations non gouvernementales ont demandé jeudi à l’ONU d’enquêter sur d’éventuelles « violations graves des droits de l’Homme » dans les régions anglophones du Nord-Ouestet du Sud-Ouest, secouées par un conflit armé.

Le département d’État américain salue néanmoins la « bonne coopération » dans la lutte contre le groupe jihadiste Boko Haram et le « rétablissement de la sécurité maritime dans le golfede Guinée ».

« Les succès de l’armée camerounaise, en partie grâce à notre formation et notre équipement, ont permis au Cameroun de renforcer durablement sa capacité à défendre son territoire et sesfrontières, et à venir en aide à ses voisins, notamment dans le nord-est du Nigeria et en République centrafricaine », a souligné le responsable américain.